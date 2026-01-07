Секрет походження сну може бути розкритий: виявилося, медузи сплять так само, як і люди (відео)

Дослідження показують, що сон необхідний навіть желеподібним тваринам без мозку. Вважається, що відкриття може пролити світло на походження сну як такого у різних груп тварин.

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Бар-Ілан в Ізраїлі, показало, що сон необхідний навіть медузам, які не мають анального отвору і мозку. Дані вказують на те, що ці желеподібні тварини проводять уві сні третину кожного дня, як і ми, попри те, що їхня фізіологія разюче відрізняється від людської, пише Science Alert.

Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття вказує на те, що походження сну надзвичайно давнє, оскільки далекі пращури людини й медузи відокремилися один від одного близько мільярда років тому.

Відомо, що у медуз Cnidaria відсутній централізований мозок. Натомість у них є нейронні мережі, що пронизують усе тіло. Попри такий простий нейронний пристрій, цих морських мешканців спостерігали сплячими, як і тварин із нервовою системою.

За словами співавтора дослідження, хронобіолога Рафаеля Агільона, на жаль, період нерухомості та зниження активності пов'язаний з ризиками. У результаті вчені дійшли висновку, що еволюція сну супроводжувалася серйозними компромісами — наприклад, зниження обізнаності про навколишнє середовище і вразливість перед хижаками.

Спостереження показують, що медузи, подібно до людей, сплять усю ніч і навіть дрімають близько полудня. Водночас їхній близький родич, морська анемона, спить протягом світлового дня. Таким чином, сон повинен мати потужну перевагу, здатну компенсувати ризики.

Під час дослідження вчені виявили, що у перевернутих медуз (Cassiopea andromeda) і морської анемони Nematostella vectensis спостерігалося збільшення ушкодження ДНК нейронів за умови нестачі сну — науковці спостерігали це в лабораторії та природних умовах.

Ще більш цікаво: якщо зовнішнє середовище викликало збільшення пошкодження ДНК нейронів, обидва види спали довше. За словами вчених, отримані результати вказують на те, що сон, ймовірно, еволюціонував як засіб захисту клітин від пошкоджень.

Подальші дослідження показали, що лікування мелатоніном змусило тварин спати довше і, як наслідок, зменшилися пошкодження ДНК. Дослідники припускають, що кнідарії використовують мелатонінову систему, подібну до нашої, для синхронізації своїх циклів сну з циклами денного світла.

Усе це вказує на те, що навіть прості нейронні системи потребують відпочинку для зменшення неминучого пошкодження ДНК, що супроводжує неспання. Ці результати також припускають, що пошкодження ДНК і клітинний стрес у простих нервових мережах могли сприяти еволюції сну.

