Их не видели 80 лет: в австралийском заповеднике запечатлели редкую дикую кошку (фото)

Исследователям потребовалось всего несколько дней, чтобы установить ловушку и запечатлеть животное, которое не встречали в этих краях 80 лет.

Австралийская организация по охране дикой природы (AWC) и Фонд Тони и Лизетт Льюис впервые за восемь десятилетий запечатлели на снимках северную сумчатую куницу в заповеднике дикой природы Пикканини-Плейнс в Австралии, пишет IFLScience.

Северная сумчатая куница (Dasyurus hallucatus), также известная как сумчатая кошка или кволл, хотя и не является кошкой, когда-то была широко распространена по всей северной и восточной Австралии. Однако в 1930-х годах в страну были завезены тростниковые жабы, родом из Южной и Центральной Америки, чтобы помочь справиться с проблемой вредителей сахарного тростника.

В конце концов это не помогло контролировать численность жуков-короедов, однако оказало удручающее воздействие на местную экологию. Ситуация, в том числе, коснулась и хищных северных сумчатых куниц, поскольку жабы активно размножались и распространялись.

Популяция сумчатых куниц сократилась по ряду факторов Фото: Australian Wildlife Conservancy

По словам исследователей из Австралийской организации по охране дикой природы, северные сумчатые куницы — ночные хищники. Основу их рациона составляют беспозвоночные, однако они также могут поедать мелких млекопитающих, рептилий, птиц, падаль и фрукты.

Исследования показывают, что сумчатые кошки достигают половой зрелости в возрасте одного года, а во время брачного периода самцы тратят значительную энергию на борьбу с другими самцами и часто не доживают до второго года жизни. В то же время самки обустраивают норы в дуплах деревьев, полых бревнах и расщелинах скал. В среднем самки выращивают до восьми детенышей и могут жить два или три года.

Подобно другим местным видам, северные сумчатые куницы не устойчивы к нейротоксинам, присутствующим в жабах-короедах, главным образом потому, что ранее в стране не было этой группы амфибий. В результате популяция сумчатых кошек сократилась из-за ядовитых жаб. Однако свою роль также сыграли и другие факторы, например:

потеря среды обитания;

дикие хищники;

пожары.

В результате сумчатые куницы не появлялись в регионе последние 80 лет — экологи считали, что вид полностью исчез с равнин Пикканини. Отметим, что с 2008 году ученые устанавливали фотоловушки, однако так и не смогли запечатлеть животных. Все изменилось в конце 2025 года, когда управляющий заповедником Ник Сток заметил с вертолета изолированный скалистый выступ.

Фотоловушка запечатлели сумчатую куницу Фото: Australian Wildlife Conservancy

Исследователи установили на нем фотоловушку и всего через несколько дней им удалось получить первые за 80 лет фото сумчатой куницы. Исследователи полагают, что хищники могли адаптировать свое поведение в ответ на присутствие ядовитых жаб. К счастью, теперь ученые знают, где искать куниц.

