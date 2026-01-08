Психоделическому земляному тигру грозит выселение: нечто заставит его покинуть тропический лес

Исследователи призвали в 2026 году обратить внимание на психоделического земляного тигра, который в скором времени может исчезнуть из-за утраты среды обитания.

Психоделический земляной тигр, также известный как ЛСД-земляной тигр или индийский радужный тарантул, не имеет ничего общего с тиграми, а относится к паукам. В этом году ученые внесли его в список "10 видов, за которыми стоит следить в 2026 году", пишет IFLScience.

Таким образом ученые надеются привлечь внимание к самым странным и удивительным представителям дикой природы планеты, а также к необходимым мерам по сохранению, которые обеспечивают их выживание.

По словам генерального директора Fauna & Flora Кристиана Телеки, виды, с которыми люди делят планеты, поистине невероятны: от скатов до соколов и тюльпанов, которые ежедневно можно встретить в цветочных лавках, каждое растение и животное играет уникальную и важную роль в поддержании жизни на планете.

Однако исследования показывают, что время некоторых видов на исходе — предыдущие анализы показали, что уже к концу нынешнего десятилетия многие виды могут погибнуть. Среди них, как считают ученые, и необычный психоделический тигр (Cilantica devamatha).

По словам ученых, психоделическим тиграм, обитающим лишь в тропических лесах южных Западных Гхатов в Керале, Индия, грозит выселение. В результате они оказались под угрозой исчезновения. Одной из причин такого положения является незаконная торговля — внешний вид пауков привлекает людей.

Еще одним фактором, влияющим на положение психоделических пауков является потеря и деградация среды обитания. Известно, что они живут в глубоких норах в лесных почвах и выходят на поверхность лишь ночью, чтобы охотиться. Однако подходящая среда обитания неумолимо сокращается из-за действий человека.

Наиболее тревожным выглядит то, что вид был описан лишь в 2014 году. К сожалению, появление новых для науки видов, уже находящихся под угрозой исчезновения на момент их открытия, становится все более распространенной тенденцией среди животных и растений.

