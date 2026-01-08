Психоделічному земляному тигру загрожує виселення: щось змусить його покинути тропічний ліс

Дослідники закликали у 2026 році звернути увагу на психоделічного земляного тигра, який незабаром може зникнути через втрату середовища проживання.

Психоделічний земляний тигр, також відомий як ЛСД-земляний тигр або індійський райдужний тарантул, не має нічого спільного з тиграми, а належить до павуків. Цього року вчені внесли його до списку "10 видів, за якими варто стежити у 2026 році", пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У такий спосіб учені сподіваються привернути увагу до найдивніших і найдивовижніших представників дикої природи планети, а також до необхідних заходів зі збереження, які забезпечують їхнє виживання.

За словами генерального директора Fauna & Flora Крістіана Телекі, види, з якими люди ділять планети, воістину неймовірні: від скатів до соколів і тюльпанів, які щодня можна зустріти у квіткових крамницях, кожна рослина й тварина відіграє унікальну й важливу роль у підтримці життя на планеті.

Відео дня

Однак дослідження показують, що час деяких видів закінчується — попередні аналізи показали, що вже до кінця нинішнього десятиліття багато видів можуть загинути. Серед них, як вважають учені, і незвичайний психоделічний тигр (Cilantica devamatha).

За словами вчених, психоделічним тиграм, що мешкають лише в тропічних лісах південних Західних Гхатів у Кералі, Індія, загрожує виселення. У результаті вони опинилися під загрозою зникнення. Однією з причин такого становища є незаконна торгівля — зовнішній вигляд павуків приваблює людей.

Ще одним фактором, що впливає на становище психоделічних павуків, є втрата і деградація середовища проживання. Відомо, що вони живуть у глибоких норах у лісових ґрунтах і виходять на поверхню лише вночі, щоб полювати. Однак відповідне середовище проживання невблаганно скорочується через дії людини.

Найбільш тривожним видається те, що вид було описано лише 2014 року. На жаль, поява нових для науки видів, які вже перебувають під загрозою зникнення на момент їхнього відкриття, стає дедалі поширенішою тенденцією серед тварин і рослин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тарантули — павуки, яким уже 120 мільйонів років.

Раніше Фокус писав про те, що в австралійському заповіднику сфотографували рідкісну дику кішку.