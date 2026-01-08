Хруст пальцев вызывает артрит: действительно ли этот процесс вреден для нас

Хруст пальцев приобрел плохую репутацию — считается, что этот процесс вредит нашим суставам и в конечном итоге может привести к развитию артрита. Но действительно и это так?

Десятилетиями сторонники и противни хруста пальцев спорят о том, является ли это занятие опасным для здоровья. Исследователи наконец-то поставили точку в этом давнем споре: наука подтверждает правоту любителей хрустеть пальцами, пишет Popular Science.

По словам хирурга-ортопеда, специализирующегося на кистях, запястьях и локтях в Медицинском центре Университета Раш в Чикаго, доктора Джона Фернандеса, информация о вреде хруста пальцев не более чем миф, как и утверждение о том, что скошенные глаза могут навсегда остаться в таком положении.

Как хруст пальцев приобрел плохую репутацию

Доктор Фернандес не знает наверняка, но считает, что происхождение мифа об опасности хруста пальцев связано с правилами этикета — невежливо шуметь на публике. Исследования показывают, что большинству людей действительно неприятно слышать и чувствовать запах биологических процессов других людей. Несмотря на то, что хруст суставов пальцев не имеет запаха, он напоминает о телесных функциях организма — в частности, о жидкости и газе в суставах.

Почему суставы хрустят?

Известно, что наши суставы состоят из двух костей, покрытых хрящом. Кости и хрящи заключены в мембрану, заполненную маслянистой жидкостью, называемой синовиальной жидкостью — это жироподобное вещество смазывает суставы.

По консистенции синовиальная жидкость похожа на оливковое масло и содержит кислород, углекислый газ и азот, растворенные в жидкости. Когда человек растягивает или сгибает сустав пальца, чтобы хрустнуть им, он увеличивает пространство между костями, что приводит к падению давления в суставе. В результате такого падения давления растворенные газы образуют пузырьки в процессе, известном как "кавитация".

Кавитация также может происходить в других случаях, например, во время подводного плавания, говорит Фернандес. Когда дайверы слишком быстро всплывают, это падение давления может привести к образованию пузырьков азота в кровотоке, потенциально вызывая серьезные травмы.

Причиняет ли хруст пальцев боль?

По словам доктора Фернандеса, несмотря на десятилетия исследований, у ученых нет доказательств того, что хруст пальцев приводит к остеоартрозу или артриту.

Например, раннее исследование 1947 года выявило изменения, происходящие в суставе при хрусте. Исследование 1975 года, проведенное среди 28 пожилых пациентов, все из которых хрустели пальцами, не выявило никакой корреляции. Обзор литературы 2018 года пришел к тому же выводу.

Доктор Фернандес также отмечает, что у людей, которые постоянно хрустят пальцами, может наблюдаться незначительное утолщение тканей вокруг сустава, из-за чего сустав может казаться толще или больше. Однако на самом деле он в идеальном состоянии.

