Хрускіт пальців викликає артрит: чи справді цей процес шкідливий для нас

Хрускіт пальців набув поганої репутації — вважається, що цей процес шкодить нашим суглобам і зрештою може призвести до розвитку артриту. Але чи справді це так?

Десятиліттями прихильники й противники хрускоту пальців сперечаються про те, чи є це заняття небезпечним для здоров'я. Дослідники нарешті поставили крапку в цій давній суперечці: наука підтверджує правоту любителів хрустіти пальцями, пише Popular Science.

За словами хірурга-ортопеда, що спеціалізується на кистях, зап'ястях і ліктях у Медичному центрі Університету Раш у Чикаго, доктора Джона Фернандеса, інформація про шкоду хрускоту пальців — не більше ніж міф, як і твердження про те, що скошені очі можуть назавжди залишитися в такому положенні.

Як хрускіт пальців набув поганої репутації

Доктор Фернандес не знає напевно, але вважає, що походження міфу про небезпеку хрускоту пальців пов'язане з правилами етикету — неввічливо шуміти на публіці. Дослідження показують, що більшості людей справді неприємно чути й відчувати запах біологічних процесів інших людей. Попри те, що хрускіт суглобів пальців не має запаху, він нагадує про тілесні функції організму — зокрема, про рідину та газ у суглобах.

Чому суглоби хрустять?

Відомо, що наші суглоби складаються з двох кісток, покритих хрящем. Кістки та хрящі укладені в мембрану, заповнену маслянистою рідиною, яка називається синовіальною рідиною — ця жироподібна речовина змащує суглоби.

За консистенцією синовіальна рідина схожа на оливкову олію і містить кисень, вуглекислий газ і азот, розчинені в рідині. Коли людина розтягує або згинає суглоб пальця, щоб хруснути ним, вона збільшує простір між кістками, що призводить до падіння тиску в суглобі. У результаті такого падіння тиску розчинені гази утворюють бульбашки в процесі, відомому як "кавітація".

Кавітація також може відбуватися в інших випадках, наприклад, під час підводного плавання, каже Фернандес. Коли дайвери занадто швидко спливають, це падіння тиску може призвести до утворення бульбашок азоту в кровотоці, потенційно спричиняючи серйозні травми.

Чи завдає хрускіт пальців болю?

За словами доктора Фернандеса, попри десятиліття досліджень, у вчених немає доказів того, що хрускіт пальців призводить до остеоартрозу або артриту.

Наприклад, раннє дослідження 1947 року виявило зміни, що відбуваються в суглобі під час хрускоту. Дослідження 1975 року, проведене серед 28 літніх пацієнтів, усі з яких хрустіли пальцями, не виявило жодної кореляції. Огляд літератури 2018 року дійшов того самого висновку.

Доктор Фернандес також зазначає, що в людей, які постійно хрустять пальцями, може спостерігатися незначне потовщення тканин навколо суглоба, через що суглоб може здаватися товщим або більшим. Однак насправді він в ідеальному стані.

