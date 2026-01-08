Зимние штормы в Тихом океане смещаются: это неминуемо изменит привычную погоду

Исследователи фиксируют, что траектории зимних штормов в Северной части Тихого океана смещаются к полюсу — это происходит в разы быстрее, чем прогнозировалось ранее и непременно повлияет на погоду.

Ледники Аляски тают с невероятной скоростью, которая лишь увеличивается — наблюдения показывают, что в среднем они теряют около 60 миллиардов тонн льда ежегодно. В то же время примерно в 4000 километрах к югу, в Калифорнии и Неваде, бьются рекорды жары и засухи, создавая благоприятные условия для лесных пожаров, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одним из основных факторов, способствующих изменению климата в этих регионах, по мнению ученых, является смещение траекторий зимних штормов к северу через Северный Тихий океан. Эти штормы, как известно, переносят тепло и влагу из более теплых регионов Земли к полюсу. Когда траектории штормов смещаются к северу. Больше тепла и влаги достигает Аляски, в то время как естественная вентиляция юго-западных штатов США уменьшается, что ведет к повышению температуры.

Відео дня

В новом исследовании доктор Рей Чемке из отдела наук о Земле и планетах Института Вейцмана и доктор Янни Юваль из Google Research показали, что смещение зимних штормов к северу в Тихом океане происходит гораздо быстрее, чем предсказывали климатические модели.

Ученые использовали показатель, основанный на атмосферном давлении на уровне моря — параметр, который измеряется в течение десятилетий — и обнаружили, что это смещение на самом деле не является частью естественной изменчивости климата, а скорее явным следствием изменения климата.

Отметим, что новые данные дополняют ряд предыдущих исследований, указывающих на тревожную закономерность: траектории земных штормов меняются, а климатические модели, увы, не всегда учитывают это.

Проблема заключается в том, что наша готовность к будущему изменению климата во многом зависит от способности климатических моделей делать точные прогнозы. Поэтому, факт, что модели не могут учесть влияние изменения климата на недавнее смещение траекторий штормов на север является тревожным фактором.

Напомним, ранее мы писали о том, что 30 лет назад ученые точно предсказали, что будет с океанами Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что Марс контролирует климат на Земле.