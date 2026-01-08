Зимові шторми в Тихому океані зміщуються: це неминуче змінить звичну погоду

Дослідники фіксують, що траєкторії зимових штормів у Північній частині Тихого океану зміщуються до полюса — це відбувається в рази швидше, ніж прогнозувалося раніше і неодмінно вплине на погоду.

Льодовики Аляски тануть з неймовірною швидкістю, яка лише збільшується — спостереження показують, що в середньому вони втрачають близько 60 мільярдів тонн льоду щорічно. Водночас приблизно за 4000 кілометрів на південь, у Каліфорнії та Неваді, б'ються рекорди спеки та посухи, створюючи сприятливі умови для лісових пожеж, пише PHYS.org.

Одним з основних чинників, що сприяють зміні клімату в цих регіонах, на думку вчених, є зміщення траєкторій зимових штормів на північ через Північний Тихий океан. Ці шторми, як відомо, переносять тепло і вологу з тепліших регіонів Землі до полюса. Коли траєкторії штормів зміщуються на північ. Більше тепла і вологи досягає Аляски, в той час, як природна вентиляція південно-західних штатів США зменшується, що веде до підвищення температури.

У новому дослідженні доктор Рей Чемке з відділу наук про Землю і планети Інституту Вейцмана і доктор Янні Юваль з Google Research показали, що зміщення зимових штормів на північ у Тихому океані відбувається набагато швидше, ніж передбачали кліматичні моделі.

Науковці використали показник, заснований на атмосферному тиску на рівні моря — параметр, який вимірюється протягом десятиліть — і виявили, що цей зсув насправді не є частиною природної мінливості клімату, а скоріше явним наслідком зміни клімату.

Зазначимо, що нові дані доповнюють низку попередніх досліджень, які вказують на тривожну закономірність: траєкторії земних штормів змінюються, а кліматичні моделі, на жаль, не завжди враховують це.

Проблема полягає в тому, що наша готовність до майбутньої зміни клімату багато в чому залежить від здатності кліматичних моделей робити точні прогнози. Тому, факт, що моделі не можуть врахувати вплив зміни клімату на нещодавній зсув траєкторій штормів на північ є тривожним фактором.

