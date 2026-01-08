Над Китаем обнаружены облака из микропластика: какие города в зоне риска

Облака пластиковых частиц, зависшие в воздухе над двумя крупными городами, Гуанчжоу и Сиане, обнаружили китайские ученые.

В новом исследовании ученые оценили распространение микропластиковых (МП) и нанопластиковых (НП) частиц – в несколько раз меньших по размеру, чем толщина человеческого волоса, сообщает The Independent.

Наличие "облаков" над мегаполисами в Китае свидетельствует о гораздо большем распространении этих потенциально токсичных частиц, чем считалось ранее,

Ученые выяснили, что эти крошечные пластиковые частицы достаточно малы, чтобы оставаться во взвешенном состоянии в течение длительного времени и даже могут выступать в качестве триггеров образования облаков.

Будучи частью облачного процесса, частицы могут снова оседать на Земле в виде дождя, далеко от того места, где они были первоначально выброшены.

Відео дня

"Используя инновационный метод, способный обнаруживать пластиковые частицы размером до 200 нанометров, мы количественно определили МП и НП в аэрозолях, сухом и влажном осаждении, а также повторном взвешивании в двух китайских мегаполисах, Гуанчжоу и Сиане. Оценки показали вариации потоков микропластика и наночастиц в основных атмосферных компонентах на два-пять порядков величины", — отметили исследователи.

Такие изменения в основном обусловлены пластиком из дорожной пыли и осаждением, вызванным дождями.

Атмосфера сегодня остается наименее изученной частью глобального круговорота пластика, и результаты исследования позволили получить наиболее подробные на сегодняшний день измерения содержания пластика в ней. Ученые предполагают, что микрочастицы пластика доминируют при формировании облаков.

"Эти результаты представляют собой комплексную оценку микропластика и наночастиц в городских атмосферных процессах и дают важные сведения об их трансформации, судьбе и потенциальных последствиях для климата, экосистем и здоровья человека", — говорится в отчете.

Микропластик: угроза, которая растет

За последние 20 лет ученые всего мира признали мельчайшие микро- и нанопластиковые частицы растущей формой загрязнения. Они были обнаружены в почве, живых организмах и даже в атмосфере почти во всех частях света, включая Арктику и Антарктику.

Наличие микропластика негативно влияет на здоровье людей, начиная от гормональных нарушений и рака до сердечных заболеваний, нарушений репродуктивной функции, а также неврологических проблем.

Напомним, в новом исследовании ученые обнаружили следы микропластика в теле одного из самых редких видов дельфинов в мире.

Также сообщалось, что команда ученых из Японии под руководством Такудзо Аидой возможно, решили проблему микропластика. Им удалось создать пластик, который полностью растворяется в океане.