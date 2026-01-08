Над Китаєм виявлено хмари з мікропластику: які міста в зоні ризику

Хмари пластикових частинок, що зависли в повітрі над двома великими містами, Гуанчжоу і Сіані, виявили китайські вчені.

У новому дослідженні вчені оцінили поширення мікропластикових (МП) і нанопластикових (НП) частинок — у кілька разів менших за розміром, ніж товщина людської волосини, повідомляє The Independent.

Наявність "хмар" над мегаполісами в Китаї свідчить про набагато більше поширення цих потенційно токсичних частинок, ніж вважалося раніше,

Вчені з'ясували, що ці крихітні пластикові частинки досить малі, щоб залишатися в підвішеному стані протягом тривалого часу і навіть можуть виступати як тригери утворення хмар.

Будучи частиною хмарного процесу, частинки можуть знову осідати на Землі у вигляді дощу, далеко від того місця, де вони були спочатку викинуті.

"Використовуючи інноваційний метод, здатний виявляти пластикові частинки розміром до 200 нанометрів, ми кількісно визначили МП і НП в аерозолях, сухому і вологому осадженні, а також повторному зважуванні у двох китайських мегаполісах, Гуанчжоу і Сіані. Оцінки показали варіації потоків мікропластику і наночастинок в основних атмосферних компонентах на два-п'ять порядків величини", — зазначили дослідники.

Такі зміни здебільшого зумовлені пластиком із дорожнього пилу та осадженням, спричиненим дощами.

Атмосфера сьогодні залишається найменш вивченою частиною глобального кругообігу пластику, і результати дослідження дали змогу отримати найдокладніші на сьогодні вимірювання вмісту пластику в ній. Вчені припускають, що мікрочастинки пластику домінують під час формування хмар.

"Ці результати є комплексною оцінкою мікропластику і наночастинок у міських атмосферних процесах і дають важливі відомості про їхню трансформацію, долю і потенційні наслідки для клімату, екосистем і здоров'я людини", — йдеться у звіті.

Мікропластик: загроза, яка зростає

За останні 20 років учені всього світу визнали найдрібніші мікро- і нанопластикові частинки зростаючою формою забруднення. Їх було виявлено в ґрунті, живих організмах і навіть в атмосфері майже у всіх частинах світу, включно з Арктикою й Антарктикою.

Наявність мікропластику негативно впливає на здоров'я людей, починаючи від гормональних порушень і раку до серцевих захворювань, порушень репродуктивної функції, а також неврологічних проблем.

