У тілі одного з найрідкісніших дельфінів знайдено тривожні частинки: мікропластик дістався і до нього

Відтоді як понад століття тому людство придумало пластик, його крихітні частинки буквально заполонили Землю. У новому дослідженні вчені виявили сліди мікропластику в тілі одного з найрідкісніших видів дельфінів у світі.

Результати нового дослідження показують, що один із найрідкісніших прісноводних дельфінів у світі не застрахований від наслідків пластикового забруднення планети. Вчені вперше в історії виявили мікропластик у шлунках дельфінів річки Інд, що перебувають під загрозою зникнення, пише IFLScience.

Малі індійські дельфіни (Platanista minor) — прісноводний вид, що мешкає переважно в Пакистані, а також невелика популяція в Індії. Ці довгорилі дельфіни чудово пристосовані до життя в каламутній воді річки, значною мірою втратили зір і вважаються функціонально сліпими.

Спостереження показують, що колись вид був широко розповсюджений у річковій системі регіону, проте тепер їх занесено до Червоної книги, як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Найбільшою загрозою для них довгий час були греблі, які перекривають річки й розділяють популяції на ізольовані групи, але забруднення стало іншою небезпекою.

Зазначимо, що Інд — одна з найзабрудненіших річок у світі, скидаючи стічні води та хімікати з незліченних заводів, ферм і населених пунктів уздовж своїх берегів. Останніми роками річка також посіла друге місце в списку 10 річок, відповідальних за майже 90% пластику, що потрапляє в океан.

Тепер, у новому дослідженні, міжнародна група вчених провела розтин п'яти дельфінів з річки Інд, які викинулися на берег у період з 2019 по 2022 рік. У кожної особини в шлунково-кишковому тракті було виявлено сотні частинок і волокон мікропластику. Автори дослідження зазначають, що кількість мікропластику була особливо тривожною — його було виявлено у всіх чотирьох камерах кишківника кожного з досліджених дельфінів, причому кількість частинок варіювалася від 184 до 429.

У шлунково-кишковому тракті дельфіна річки Інд було виявлено різні види мікропластику, включно з волокнами, фрагментами, листами та гранулами Фото: Shutterstock

Мікропластик і раніше виявляли в організмах багатьох морських ссавців, проте концентрація, виявлена в цьому дослідженні, є найвищою з коли-небудь зареєстрованих серед китоподібних. Автори дослідження зазначають, що найпоширенішою формою пластику був поліетилентерефталат, далі йшли:

поліфеніленсульфід;

поліестер;

полівінілхлорид;

поліуретан;

поліетилен.

Ці види пластику в основному містяться в текстилі, пакуванні, стічних водах, рибальських снастях і сільськогосподарських стоках. Це дає змогу припустити, що забруднювальні речовини проникають вгору харчовим ланцюжком через їжу, яку вони споживають. Це порушує питання про стан річкової екосистеми загалом, а також про стан угруповань, що залежать від цієї риби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мікропластик знайшли в кишківнику тюленів, дельфінів і китів.

Раніше Фокус писав, сині кити з'їдають жахливі 43 кг мікропластику на день.