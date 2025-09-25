В теле одного из самых редких дельфинов найдены тревожные частицы: микропластик добрался и к нему

С тех пор как более столетия назад человечество придумало пластик, его крохотные частицы буквально заполонили Землю. В новом исследовании ученые обнаружили следы микропластика в теле одного из самых редких видов дельфинов в мире.

Related video

Результаты нового исследования показывают, что один из самых редких пресноводных дельфинов в мире не застрахован от последствий пластикового загрязнения планеты. Ученые впервые в истории обнаружили микропластик в желудках находящихся под угрозой исчезновения дельфинов реки Инд, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Малые индийские дельфины (Platanista minor) – пресноводный вид, обитающий преимущественно в Пакистане, а также небольшая популяция в Индии. Эти длиннорылые дельфины прекрасно приспособлены к жизни в мутной воде реки, в значительной степени утратили зрение и считаются функционально слепыми.

Наблюдения показывают, что некогда вид был широко распространен в речной системе региона, однако теперь они внесены в Красную книгу, как вид находящийся под угрозой исчезновения. Самой большой угрозой для них долгое время были плотины, которые перекрывают реки и разделяют популяции на изолированные группы, но загрязнение стало другой опасностью.

Отметим, что Инд – одна из самых загрязненных рек в мире, сбрасывая сточные воды и химикаты с бесчисленных заводов, ферм и населенных пунктов вдоль своих берегов. В последние годы река также заняла второе место в списке 10 рек, ответственных за почти 90% пластика, попадающего в океан.

Теперь, в новом исследовании, международная группа ученых, провела вскрытие пяти дельфинов из реки Инд, выбросившихся на берег в период с 2019 по 2022 год. У каждой особи в желудочно-кишечном тракте были обнаружены сотни частиц и волокон микропластика. Авторы исследования отмечают, что количество микропластика было особенно тревожным – он был обнаружен во всех четырех камерах кишечника каждого из исследованных дельфинов, причем количество частиц варьировалось от 184 до 429.

В желудочно-кишечном тракте дельфина реки Инд были обнаружены различные виды микропластика, включая волокна, фрагменты, листы и гранулы Фото: Shutterstock

Микропластик и ранее обнаруживался в организмах многих морских млекопитающих, однако концентрация выявленная в данном исследовании, является самой высокой из когда-либо зарегистрированных среди китообразных. Авторы исследования отмечают, что наиболее распространенной формой пластика был полиэтилентерефталат, далее следовали:

полифениленсульфид;

полиэстер;

поливинилхлорид;

полиуретан;

полиэтилен.

Эти виды пластика в основном содержатся в текстиле, упаковке, сточных водах, рыболовных снастях и сельскохозяйственных стоках. Это позволяет предположить, что загрязняющие вещества проникают вверх по пищевой цепочке через потребляемую ими пищу. Это поднимает вопросы о состоянии речной экосистемы в целом, а также о состоянии сообществ, зависящих от этой рыбы.

Напомним ранее мы писали о том, что микропластик нашли в кишечнике тюленей, дельфинов и китов.

Ранее Фокус писал, синие киты съедают ужасающие 43 кг микропластика в день.