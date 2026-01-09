Детеныши гепардов сильно отличаются от матерей: зачем малыши носят "костюмы" с ирокезом (вдео)

Если взглянуть на самку гепарда с детенышами, можно заметить, что малыши сильно отличаются от матерей — они носят костюмы, чтобы быть похожими для других животных.

Если посмотреть на семью гепардов в дикой природе, например, самки и трех детенышей, легко заметить нечто странное: малыши не похожи на свою мать. В то время как самка демонстрирует классическую гладкую шерсть с пятнистым узором, ее детеныши выглядят как "разбойники с ирокезом", пишет IFLScience.

Исследования показывают, что около 95% детенышей гепардов не доживают до взрослого возраста. Это приблизительная статистика, но теперь ученые считают, что эти дикие кошки, возможно, адаптировались к ней весьма любопытным образом.

Взглянув на мать с детенышами, можно заметить несколько ключевых различий: детеныши имеют более темную окраску на лапах и животе, а также "ирокез" из более светлой и колючей шерсти, известный как мантия. Все это делает их весьма похожими на медоеда, и не спроста.

Медоеды известны своей агрессивностью, безжалостностью и нежеланием умирать. Документальные фильмы показывают, что медоеды стойко переносят опасные столкновения с антилопами, африканскими дикими собаками и слонами.

В иерархии легкой добычи детеныш гепарда — гораздо более аппетитный выбор для хищников. Медоед достаточно мал, чтобы стать жертвой таких хищников, как львы и гиены, но, учитывая его нрав, мало кому хочется с ним связываться. Отметим, что медоеды считаются одними из самых агрессивных животных в мире.

В результате идея вывести детенышей, имитирующих внешний вид столь безжалостного существа, кажется весьма удачной. Это называется бейтсовской мимикрией, когда безобидное существо носит предупреждающие знаки опасности в качестве защиты.

Впрочем, исследования показывают, что детеныши вовсе не долго носят "костюм медоеда" — уже к трем месяцам "защита" спадает. К шести месяцам детеныши выглядят также как и взрослые особи и достигают примерно половины своего потенциального размера. Полная самостоятельность наступает к 18 месяцам. В этот момент они меняют костюм на другую сверхспособность: скорость, устанавливающую мировой рекорд.

