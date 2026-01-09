Дитинчата гепардів сильно відрізняються від матерів: навіщо малюки носять "костюми" з ірокезом (відео)

Якщо поглянути на самку гепарда з дитинчатами, можна помітити, що малюки сильно відрізняються від матерів — вони носять костюми, щоб бути схожими для інших тварин.

Якщо подивитися на сім'ю гепардів у дикій природі, наприклад, самки та трьох дитинчат, легко помітити щось дивне: малюки не схожі на свою матір. Тоді як самка демонструє класичну гладку шерсть із плямистим візерунком, її дитинчата виглядають як "розбійники з ірокезом", пише IFLScience.

Дослідження показують, що близько 95% дитинчат гепардів не доживають до дорослого віку. Це приблизна статистика, але тепер учені вважають, що ці дикі кішки, можливо, адаптувалися до неї вельми цікавим чином.

Поглянувши на матір з дитинчатами, можна помітити кілька ключових відмінностей: дитинчата мають темніше забарвлення на лапах і животі, а також "ірокез" зі світлішої й колючої шерсті, відомий як мантія. Усе це робить їх вельми схожими на медоїда, і не спроста.

Медоїди відомі своєю агресивністю, безжальністю і небажанням помирати. Документальні фільми показують, що медоїди стійко переносять небезпечні зіткнення з антилопами, африканськими дикими собаками й слонами.

В ієрархії легкої здобичі дитинча гепарда — набагато апетитніший вибір для хижаків. Медоїд досить малий, щоб стати жертвою таких хижаків, як леви та гієни, але, з огляду на його вдачу, мало кому хочеться з ним зв'язуватися. Зазначимо, що медоїди вважаються одними з найагресивніших тварин у світі.

У результаті ідея вивести дитинчат, що імітують зовнішній вигляд настільки безжальної істоти, здається вельми вдалою. Це називається бейтсівською мімікрією, коли невинна істота носить попереджувальні знаки небезпеки як захист.

Утім, дослідження показують, що дитинчата зовсім не довго носять "костюм медоїда" — вже до трьох місяців "захист" спадає. До шести місяців дитинчата виглядають так само як і дорослі особини, і досягають приблизно половини свого потенційного розміру. Повна самостійність настає до 18 місяців. У цей момент вони змінюють костюм на іншу надздібність: швидкість, що встановлює світовий рекорд.

