Серые волки расширяют угодья — пошли охотиться на выдр в океане: никто не знает, как именно

Новое исследование расширяет наше понимание того, как серые волки взаимодействуют с водными местообитаниями и влияют на них. Данные указывают на то, что хищники научились «рыбачить» в океане.

На острове Принца Уэльского на Аляске заметили странное поведение волков: хищники охотились на морских выдр. Этот неожиданный переход к морской добыче, как считают ученые, может иметь важные последствия как для прибрежных экосистем, так и для здоровья самих волков, пишет SciTechDaily.

По словам аспиранта Университета Род-Айленда Патрика Бейли, исследующего поведение серых волков, несмотря на потенциальную значимость этого явления, сегодня мало что известно о том, как волки охотятся на морских выдр в океане.

В своей работе ученые используют анализ волчьих зубов и фотоловушек, чтобы понять, как прибрежные волки зависят от морских источников пищи. Их работа направлена на выяснения того, что такое поведение говорит о стратегиях охоты и поведенческой гибкости. Кроме того, ученые надеются выяснить, чем прибрежные волки отличаются от других популяций, обитающих во внутренних районах.

По словам Бейли, известно, что волки способны сильно изменять наземные экосистемы, а потому ученые полагают, что некоторые подобные закономерности им также удастся обнаружить и в водных местообитаниях.

Особенно тревожным выглядит то, что выдры уже внесены в список исчезающих видов. Некогда они были широко распространены вдоль тихоокеанского побережья, однако в результате торговли мехом их количество резко сократилось.

Теперь ученые считают, что по мере восстановления популяции морских выдр волки, возможно, восстанавливают утраченные в прошлом отношения хищник-жертва. Сейчас ученые изучают, влияет ли это взаимодействие на поведение волков и на долгосрочное восстановление популяции морских выдр.

Чтобы лучше понять ситуацию, ученые проводят анализ стабильных изотопов зубов серых волков из музейных коллекций и недавно умерших волков. Подобно годичным кольцам деревьев, зубы волков содержат слои роста, которые раскрывают историю их питания. Когда ученые соберут достаточное количество образцов от разных особей, им удастся проанализировать, насколько распространены эти пищевые тенденции в популяции.

Отметим, что охота и поедание добычи в морской среде сильно отличаются от охоты на суше, а потому ученых любопытно узнать, есть ли у этих прибрежных волков поведенческие адаптации, отличающиеся от адаптаций наземных волков. Хотя существует более двух десятилетий официальных отчетов о том, что волки потребляют водную добычу, многие вопросы остаются.

