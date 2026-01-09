Сірі вовки розширюють угіддя — пішли полювати на видр в океані: ніхто не знає, як саме

Нове дослідження розширює наше розуміння того, як сірі вовки взаємодіють з водними місцями існування і впливають на них. Дані вказують на те, що хижаки навчилися "рибалити" в океані.

На острові Принца Уельського на Алясці помітили дивну поведінку вовків: хижаки полювали на морських видр. Цей несподіваний перехід до морської здобичі, як вважають учені, може мати важливі наслідки як для прибережних екосистем, так і для здоров'я самих вовків, пише SciTechDaily.

За словами аспіранта Університету Род-Айленду Патріка Бейлі, який досліджує поведінку сірих вовків, попри потенційну значущість цього явища, сьогодні мало що відомо про те, як вовки полюють на морських видр в океані.

У своїй роботі вчені використовують аналіз вовчих зубів і фотопасток, щоб зрозуміти, як прибережні вовки залежать від морських джерел їжі. Їхня робота спрямована на з'ясування того, що така поведінка говорить про стратегії полювання та поведінкову гнучкість. Крім того, вчені сподіваються з'ясувати, чим прибережні вовки відрізняються від інших популяцій, що мешкають у внутрішніх районах.

За словами Бейлі, відомо, що вовки здатні сильно змінювати наземні екосистеми, а тому вчені вважають, що деякі подібні закономірності їм також вдасться виявити та у водних місцезростаннях.

Особливо тривожним виглядає те, що видри вже внесені до списку видів, що зникають. Колись вони були широко поширені вздовж тихоокеанського узбережжя, проте внаслідок торгівлі хутром їхня кількість різко скоротилася.

Тепер учені вважають, що в міру відновлення популяції морських видр вовки, можливо, відновлюють втрачені в минулому відносини хижак-жертва. Зараз учені вивчають, чи впливає ця взаємодія на поведінку вовків і на довгострокове відновлення популяції морських видр.

Щоб краще зрозуміти ситуацію, вчені проводять аналіз стабільних ізотопів зубів сірих вовків з музейних колекцій і нещодавно померлих вовків. Подібно до річних кілець дерев, зуби вовків містять шари росту, які розкривають історію їхнього харчування. Коли вчені зберуть достатню кількість зразків від різних особин, їм вдасться проаналізувати, наскільки поширені ці харчові тенденції в популяції.

Зазначимо, що полювання і поїдання здобичі в морському середовищі сильно відрізняються від полювання на суші, а тому вченим цікаво дізнатися, чи є у цих прибережних вовків поведінкові адаптації, що відрізняються від адаптацій наземних вовків. Хоча існує понад два десятиліття офіційних звітів про те, що вовки споживають водну здобич, багато запитань залишаються.

