Обнаруженная в Турции гробница может принадлежать члену семьи "золотого" царя Мидаса (фото)

В кургане, возможно, находятся останки члена семьи царя Мидаса, правившего Фригией в VIII веке до нашей эры. Этот царь известен благодаря своему мифическому прикосновению, которое все превращало в золото.

Археологи обнаружили древнюю гробницу в Турции, которая, возможно была построена для члена семьи легендарного царя Мидаса, жившего в VIII веке до н.э. и правившего царством Фригия. Согласно мифу, все к чему прикасался этот царь, превращалось в золото. Царство Фригия существовало на территории современной Турции с 1200 по 675 годы до нашей эры. Исследование опубликовано в American Journal of Archaeology, пишет Live Science.

Уникальная царская гробница

Гробница, в которой мог быть похоронен член царской семьи, находится на расстоянии примерно 160 километров к западу от древней столицы царства Фригия под названием Гордион. Удаленное расположение гробницы предполагает, что фригийское общество не было политически сосредоточено в столице, как показывает исследование. Скорее, политическая власть, по-видимому, была распределена по всему древнему царству.

По словам археологов, считалось, что Фригия была централизованным царством. Но исследование кургана Караагач на северо-западе Турции говорит об обратном. Тот факт, что гробница, вероятно, члена семьи царя Мидаса, была построена так далеко от столицы, подтверждает идею о том, что политическая организация Фригии не была строго централизованной.

Хотя обнаруженные в кургане роскошные погребальные принадлежности могут указывать не на царское захоронение, а на обмен царскими подарками с важной персоной, имевшей связи с царской семьей. Курган Караагач возвышается примерно на 30 метров над окружающей равниной, его диаметр составляет около 60 метров. Он был обнаружен в 2010 году, а раскопки археологи начали проводить в 2013 году.

Археологи более десяти лет проводили раскопки части кургана Фото: Live Science

Исследование гробницы внутри кургана показало, что ее монументальная архитектура сравнима с элитными захоронениями рядом с Гордионом, а погребальные принадлежности в гробнице похожи на те, что были найдены в царских захоронениях в столице. Поэтому ученые склоняются к тому, что там был похоронен член царской семьи. Исследование показало, что обнаруженная вдали от столицы Фригии гробница была построена между 740 и 690 годами до н.э.

Обнаруженный погребальный инвентарь включал многочисленные керамические сосуды, а также несколько бронзовых сосудов, которые указывают на то, что похороненный человек имел или высокий ранг, например, был губернатором, или был связан с царской семьей Мидаса.До этого подобные бронзовые сосуды были обнаружены в так называемом "кургане Мидаса" в столице Фригии Гордионе. Этот курган, вероятно, был гробницей отца Мидаса царя Гордия.

Среди богато украшенных погребальных принадлежностей, найденных в древней гробнице, были ценные бронзовые сосуды, являющиеся отличительной чертой фригийских гробниц Фото: Live Science

Царь Мидас, который все превращал в золото

Сегодня царь Мидас известен благодаря мифу о его прикосновении, которое превращало все в золото, включая еду и напитки. Эта история была известна древнегреческому философу Аристотелю, который приводил ее в IV веке до н.э. как пример жадности. Миф был приукрашен более поздними авторами.

Но Мидас был также реальным царем Фригии, жившим в VIII веке до н.э. Древние греки считали его невероятно богатым, и эта часть легенды, похоже, была правдой. В нескольких фригийских царских гробницах были обнаружены богато украшенные металлические изделия, ювелирные украшения, керамика, редкая деревянная мебель и следы изысканных тканей.

Археологи также обнаружили кувшины и горшки, изготовленные из глины Фото: Live Science

Рядом с Гордионом находится более 120 курганов, из которых исследована примерно половина. Но гробница царя Мидаса до сих пор не обнаружена.

Внутри кургана Караагач археологи обнаружили человеческие останки, но они не считают, что они принадлежат тому, кто был похоронен в царской гробнице.. Некоторые кости принадлежат древнему захоронению, существовавшему на этом месте, а другие — захоронениям, сделанным после постройки кургана и гробницы. По словам археологов, в кургане находятся останки людей, похороненных в течение почти 3000 лет.

