Виявлена в Туреччині гробниця може належати члену сім'ї "золотого" царя Мідаса (фото)

У кургані, можливо, знаходяться останки члена сім'ї царя Мідаса, який правив Фригією у VIII столітті до нашої ери. Цей цар відомий завдяки своєму міфічному дотику, який все перетворював на золото.

Археологи виявили стародавню гробницю в Туреччині, яка, можливо, була побудована для члена сім'ї легендарного царя Мідаса, що жив у VIII столітті до н.е. та правив царством Фригія. Згідно з міфом, усе, до чого торкався цей цар, перетворювалося на золото. Царство Фрігія існувало на території сучасної Туреччини з 1200 по 675 роки до нашої ери. Дослідження опубліковано в American Journal of Archaeology, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Унікальна царська гробниця

Гробниця, в якій міг бути похований член царської сім'ї, розташована на відстані приблизно 160 кілометрів на захід від стародавньої столиці царства Фригія під назвою Гордіон. Віддалене розташування гробниці припускає, що фригійське суспільство не було політично зосереджено в столиці, як показує дослідження. Швидше, політична влада, мабуть, була розподілена по всьому стародавньому царству.

Відео дня

За словами археологів, вважалося, що Фригія була централізованим царством. Але дослідження кургану Караагач на північному заході Туреччини свідчить про протилежне. Той факт, що гробниця, ймовірно, члена сім'ї царя Мідаса, була побудована так далеко від столиці, підтверджує ідею про те, що політична організація Фригії не була строго централізованою.

Хоча виявлені в кургані розкішні похоронні приналежності можуть вказувати не на царське поховання, а на обмін царськими подарунками з важливою персоною, що мала зв'язки з царською родиною. Курган Караагач височіє приблизно на 30 метрів над навколишньою рівниною, його діаметр становить близько 60 метрів. Його виявили 2010 року, а розкопки археологи почали проводити 2013 року.

Археологи понад десять років проводили розкопки частини кургану Фото: Live Science

Дослідження гробниці всередині кургану показало, що її монументальна архітектура схожа на елітні поховання поруч із Гордіоном, а похоронні приналежності в гробниці схожі на ті, що були знайдені в царських похованнях у столиці. Тому вчені схиляються до того, що там був похований член царської родини. Дослідження показало, що виявлена далеко від столиці Фригії гробниця була побудована між 740 і 690 роками до н.е.

Виявлений похоронний інвентар включав численні керамічні посудини, а також кілька бронзових судин, які вказують на те, що похована людина мала або високий ранг, наприклад, була губернатором, або була пов'язана з царською сім'єю Мідаса, а до цього подібні бронзові судини було виявлено в так званому "кургані Мідаса" в столиці Фригії Гордіоні. Цей курган, імовірно, був гробницею батька Мідаса царя Гордія.

Серед багато прикрашеного похоронного приладдя, знайденого в стародавній гробниці, були цінні бронзові судини, які є відмінною рисою фригійських гробниць Фото: Live Science

Цар Мідас, який усе перетворював на золото

Сьогодні цар Мідас відомий завдяки міфу про його дотик, який перетворював усе на золото, включно з їжею та напоями. Ця історія була відома давньогрецькому філософу Аристотелю, який наводив її в IV столітті до н.е. як приклад жадібності. Міф був прикрашений пізнішими авторами.

Але Мідас був також реальним царем Фригії, який жив у VIII столітті до н.е. Стародавні греки вважали його неймовірно багатим, і ця частина легенди, схоже, була правдою. У кількох фригійських царських гробницях було виявлено багато прикрашені металеві вироби, ювелірні прикраси, кераміку, рідкісні дерев'яні меблі та сліди вишуканих тканин.

Археологи також виявили глечики та горщики, виготовлені з глини Фото: Live Science

Поруч із Гордіоном розташовано понад 120 курганів, з яких досліджено приблизно половину. Але гробницю царя Мідаса досі не виявлено.

Усередині кургану Караагач археологи виявили людські рештки, але вони не вважають, що вони належать тому, хто був похований у царській гробниці. Деякі кістки належать стародавньому похованню, що існувало на цьому місці, а інші — похованням, зробленим після побудови кургану і гробниці. За словами археологів, у кургані знаходяться останки людей, похованих протягом майже 3000 років.

Як уже писав Фокус, на півдні Туреччини археологи виявили римську термальну споруду. Вчені знайшли 1850-річний комплекс, побудований над активним джерелом термальної води, що надає нові докази того, як римські громади використовували природні джерела для оздоровчих цілей.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли про спосіб життя вікінгів і про те, звідки взявся міф, що вікінги носили шоломи з рогами. Насправді вони носили звичайні для того часу шоломи.