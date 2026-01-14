Что произойдет, если ребенок родится в Антарктиде: такое уже бывало

Многие страны мира автоматически предоставляют гражданство людям, которые родились в пределах их границ. Это правило часто кажется простым, но в экстремальных условиях оно вызывает необычные юридические вопросы.

Одним из таких мест является Антарктида — континент без постоянных жителей, городов и национальной собственности. Поэтому вопрос гражданства становится еще более сложным, когда ребенок рождается в самой южной точке Земли, пишет IFLScience.

В 1970-х и 1980-х годах правительства тщательно изучали, какой правовой статус будет применяться к рождению в Антарктиде. В то время этот вопрос был важным, поскольку несколько стран были заинтересованы в укреплении своих политических позиций на континенте. Антарктида давно привлекала внимание благодаря своим размерам, ресурсам и стратегическому значению, несмотря на суровый климат и изолированность.

В отличие от других континентов, Антарктида никогда не имела коренного населения. В XIX веке мировые державы пытались расширить свое влияние там с помощью исследований и символических претензий. После Второй мировой войны возросла обеспокоенность, что противоречивые интересы могут привести к конфликту. Это привело к заключению Антарктического договора 1959 года, который приостановил все территориальные претензии и ограничил деятельность на континенте мирными научными исследованиями.

Хотя договор запрещал юридическое владение, несколько стран продолжали выражать заинтересованность в Антарктиде, в частности Аргентина, Чили, Австралия, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания. Аргентина, расположенная относительно близко к континенту, заняла особенно активную позицию в конце 1970-х годов.

В 1977 году Аргентина доставила беременную гражданку Сильвию Морелло де Пальма на базу Эсперанса в Антарктиде. 7 января 1978 года она родила Эмилио Маркоса Пальму. За этим событием последовало еще десять рождений, все из которых касались аргентинских или чилийских родителей.

Несмотря на символизм, эти рождения не изменили международное право. Рождение в Антарктиде не дает гражданства. Все дети, рожденные там, получили гражданство своих родителей. До 1985 года усилия по поддержке рождаемости на континенте были прекращены из-за проблем с безопасностью.

Несмотря на это, этот короткий период оставил заметный медицинский след. Каждый ребенок, рожденный в Антарктиде, выжил в детстве, что дало континенту уникальную статистику в мировой истории здравоохранения.

