Що станеться, якщо дитина народиться в Антарктиді: таке вже бувало

Багато країн світу автоматично надають громадянство людям, які народилися в межах їхніх кордонів. Це правило часто здається простим, але в екстремальних умовах воно викликає незвичайні юридичні питання.

Одним з таких місць є Антарктида — континент без постійних мешканців, міст і національної власності. Тому питання громадянства стає ще більш складним, коли дитина народжується в найпівденнішій точці Землі, пише IFLScience.

У 1970-х і 1980-х роках уряди ретельно вивчали, який правовий статус застосовуватиметься до народження в Антарктиді. На той час це питання було важливим, оскільки кілька країн були зацікавлені в зміцненні своєї політичної позиції на континенті. Антарктида давно привертала увагу завдяки своїм розмірам, ресурсам і стратегічному значенню, попри суворий клімат і ізольованість.

На відміну від інших континентів, Антарктида ніколи не мала корінного населення. У XIX столітті світові держави намагалися розширити свій вплив там за допомогою досліджень і символічних претензій. Після Другої світової війни зросла занепокоєність, що суперечливі інтереси можуть призвести до конфлікту. Це призвело до укладення Антарктичного договору 1959 року, який призупинив усі територіальні претензії та обмежив діяльність на континенті мирними науковими дослідженнями.

Хоча договір забороняв юридичне володіння, кілька країн продовжували висловлювати зацікавленість в Антарктиді, зокрема Аргентина, Чилі, Австралія, Франція, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія. Аргентина, розташована відносно близько до континенту, зайняла особливо активну позицію наприкінці 1970-х років.

У 1977 році Аргентина доправила вагітну громадянку Сільвію Морелло де Пальма на базу Есперанса в Антарктиді. 7 січня 1978 року вона народила Еміліо Маркоса Пальму. За цією подією послідувало ще десять народжень, всі з яких стосувалися аргентинських або чилійських батьків.

Попри символізм, ці народження не змінили міжнародне право. Народження в Антарктиді не надає громадянства. Всі діти, народжені там, отримали громадянство своїх батьків. До 1985 року зусилля з підтримки народжуваності на континенті були припинені через проблеми з безпекою.

Попри це, цей короткий період залишив помітний медичний слід. Кожна дитина, народжена в Антарктиді, вижила в дитинстві, що дало континенту унікальну статистику в світовій історії охорони здоров'я.

