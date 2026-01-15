Нечто в недрах Земли тянет земную кору вниз под Турцией: ученые не знают, почему

Исследователи обнаружили, что Коньянская котловина, расположенная в центральной части Турции, демонстрирует признаки быстрого проседания. Любопытно, что эта область является частью более широкого региона, который поднимается.

Коньянская котловина, расположенная в Центральной Анатолии в Турции, демонстрирует признаки стремительного проседания грунта. Это выглядит весьма странно, учитывая, что котловина является частью более широкого региона, который миллионы лет демонстрирует подъем, пишет The Times of India.

Новое исследование, основанное на спутниковых и наземных измерениях, подтверждает, что поверхность котловины активно опускается, несмотря на то, что окружающее ее Анатолийское плато все еще остается поднятым.

В ходе исследования ученые использовали данные GNSS и InSAR, а также сейсмическую съемку, гравитационный анализ и лабораторные эксперименты для изучения этого процесса. И результаты анализа указывают на активность глубоко в недрах Земли, а вовсе не на движение вдоль разлома.

В результате авторы исследования связывают проседание котловины с изменениями в мантийной литосфере, предполагая сложное и продолжающееся взаимодействие между глубинными процессами планеты и топографией поверхности.

Коньянская котловина

Коньянская котловина расположена внутри Центрально-Анатолийского плато — обширного высокогорного региона в центре Турции. Известно, что плато расположено на высоте около 1,5-2 километров, а его северная и южная границы отмечены горными хребтами. В то же время сама котловина представляет собой низменную и в основном плоскую впадину посреди возвышенного ландшафта.

По словам ученых, с геологической точки зрения, котловина является эндореческой — простыми словами, не имеет выхода к морю. Предыдущие исследования уже показали, что она сохраняет длительные периоды накопления осадочных пород, в основном потому, что материал не удаляется внешним дренажем. Эти осадки включают озерные отложения, которые продолжали формироваться в плейстоценовый период, оставляя после себя четкие береговые линии древней озерной системы.

Проседание внутри поднимающегося плато

Недавние наблюдения четко показывают, что Коньянская котловина подвергается активному вертикальному опусканию. Это движение вниз локализовано и имеет круговую форму, сосредоточенную внутри котловины. В то же время окружающие ее части Центрально-Анатолийского плато не демонстрируют сопоставимого опускания.

Отметим, что регион считается тектонически спокойным в сравнении с восточной и западной Анатолией. Более того, помимо разлома Туз-Гелю, в глубине плато отсутствуют крупные активные системы разломов. Это позволяет предположить, что проседание котловины не связано с движением разломов в земной коре.

Сейсмические исследования также показали, что Центральная Анатолия имеет относительно тонкую литосферу — граница между литосферой и астеносферой находится на глубине примерно от 60 до 100 километров. Ученые также выявили аномалию скорости сейсмических волн на глубине от 50 до 80 километров.

По словам ученых, такие аномалии, как правило, интерпретируются как более холодный и плотный литосферный материал. Данные также указывают на то, что толщина земной коры под бассейном достигает всего около 40 километров, а а окраинах региона — в разы толще. Гравитационный и топографический анализ также выявляет локальное понижение остаточной топографии до 280 метров — простыми словами поверхность в разы ниже, чем можно было бы ожидать, исходя лишь из структуры земной коры.

Что тянет котловину вниз?

Исследователи считают, что сочетание проседания, сейсмических аномалий и отрицательной остаточной топографии указывает на процессы, происходящие в мантии, а не на поверхности планеты. Авторы полагают, что эти сигналы можно интерпретировать как свидетельство литосферного каплеобразования мантии под бассейном.

Отметим, что литосферное каплеобразование происходит, когда плотная нижняя литосфера отделяется и опускается в нижележащую мантию. По мере опускания она также может тянуть вниз вышележащую кору, вызывая проседание поверхности. Ранее подобные процессы уже были задокументированы в других регионах земного шара:

части Сьерра-Невады;

плато Альтиплано;

плато Пуна.

