Земная кора в Турции трещит по швам: разлом расширяется и это заметно из космоса

В новом исследовании ученые изучали древние потоки лавы, образовавшиеся в результате разлома Туз-Гелю в Турции. Команде удалось обнаружить новые доказательства того, что все это время ученые заблуждались — земная кора в этом месте разрывается.

Группа ученых из Университета Кертина изучала древние потоки лавы, застывшие и со временем образовавшие разломы вдоль обширного разлома в Турции. В результате ученым удалось получить подсказки о том, как континенты смещаются с течением времени. Более того, открытие расширяет наше понимание потенциальной опасности землетрясений, пишет SciTechDaily.

Земная кора в Турции разрывается

Ученые обнаружили, что зона разлома в Турции — геологический объект длиной более 200 километров — постепенно расширяется. Это медленное разделение, по словам ученых, заметно из космоса и дает редкую возможность наблюдать силы, формирующие земную кору в месте соединения тектонических плит.

По словам ведущего автора исследования, профессора Акселя Шмитта, полученные данные также дают ответ на давний вопрос о движении разлома. Фактически, результаты исследования знаменуют собой важный шаг не только в оценке сейсмических рисков, но также и в уточнении глобальных моделей, описывающих деформацию континентов.

Отметим, что Турция хорошо известна своими сейсмоопасными сдвиговыми разломами, результаты нового исследования впервые подтверждают, что разлом растягивается — простыми словами, земли по обе стороны раздвигаются друг от друга, а не смещаются вбок, как считалось ранее.

Реконструкция древних лавовых потоков

В ходе исследования ученым удалось реконструировать первоначальную форму нескольких лавовых потоков из вулкана Хасандаг, ранее протекающих через разлом. Более того, ученым также удалось определить их возраст, что позволило проследить, как некогда соединенные породы смещались с течением времени.

Результаты реконструкции показали, что разлом постоянно раздвигается со скоростью около 1 миллиметра в год, а вовсе не смещается вбок, как считалось ранее. Авторы считают, что понимание этих движений имеет решающее значение не только для оценки угроз вулканической активности и землетрясений, но также и для совершенствования глобальных моделей континентальных деформаций.

Выявление скрытых движений в ландшафте

По словам соавтора исследования, эксперта по дистанционному зондированию Джанет Харви, изученный ими с коллегами разлом расположен в ключевом месте взаимодействия Евразийской, Аравийской и Африканской плит.

Изучение его движений помогает понять, как распределяется деформация при столкновении континентов — в дальнейшем эти знания можно будет применить в других местах Альпийско-Гималайского горного пояса и к другим зонам континентальных деформаций по всему миру.

