Земна кора в Туреччині тріщить по швах: розлом розширюється і це помітно з космосу

У новому дослідженні вчені вивчали стародавні потоки лави, що утворилися внаслідок розлому Туз-Гелю в Туреччині. Команді вдалося виявити нові докази того, що весь цей час вчені помилялися — земна кора в цьому місці розривається.

Група вчених з Університету Кертіна вивчала стародавні потоки лави, які застигли й з часом утворили розломи вздовж великого розлому в Туреччині. У результаті вченим вдалося отримати підказки про те, як континенти зміщуються з плином часу. Ба більше, відкриття розширює наше розуміння потенційної небезпеки землетрусів, пише SciTechDaily.

Земна кора в Туреччині розривається

Учені виявили, що зона розлому в Туреччині — геологічний об'єкт довжиною понад 200 кілометрів — поступово розширюється. Цей повільний поділ, за словами вчених, помітний з космосу і дає рідкісну можливість спостерігати сили, що формують земну кору в місці з'єднання тектонічних плит.

За словами провідного автора дослідження, професора Акселя Шмітта, отримані дані також дають відповідь на давнє питання про рух розлому. Фактично, результати дослідження знаменують собою важливий крок не тільки в оцінці сейсмічних ризиків, але також і в уточненні глобальних моделей, що описують деформацію континентів.

Зазначимо, що Туреччина добре відома своїми сейсмонебезпечними зсувними розломами, результати нового дослідження вперше підтверджують, що розлом розтягується — простими словами, землі по обидва боки розсовуються одна від одної, а не зміщуються убік, як вважалося раніше.

Реконструкція стародавніх лавових потоків

Під час дослідження вченим вдалося реконструювати первісну форму кількох лавових потоків з вулкана Хасандаг, що раніше протікали через розлом. Ба більше, вченим також вдалося визначити їхній вік, що дало змогу простежити, як колись з'єднані породи зміщувалися з плином часу.

Результати реконструкції показали, що розлом постійно розсувається зі швидкістю близько 1 міліметра на рік, а зовсім не зміщується вбік, як вважалося раніше. Автори вважають, що розуміння цих рухів має вирішальне значення не тільки для оцінки загроз вулканічної активності та землетрусів, але також і для вдосконалення глобальних моделей континентальних деформацій.

Виявлення прихованих рухів у ландшафті

За словами співавтора дослідження, експерта з дистанційного зондування Джанет Харві, вивчений ними з колегами розлом розташований у ключовому місці взаємодії Євразійської, Аравійської та Африканської плит.

Вивчення його рухів допомагає зрозуміти, як розподіляється деформація під час зіткнення континентів — надалі ці знання можна буде застосувати в інших місцях Альпійсько-Гімалайського гірського поясу і до інших зон континентальних деформацій по всьому світу.

