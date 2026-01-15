Первая в мире собака получила голливудскую награду за роль в кино: как превратить пса в актера

Ретривер по прозвищу Инди только что получил кинопремию «Астра» за лучшую роль в фильме ужасов — это первая в истории награда за актерскую игру среди собак.

Большинство владельцев питомцев знакомы с ситуацией, когда питомец начинает пристально смотреть на что-то в комнате, чего вы не видите. Это могут быть мошки или, скажем, животные чувствуют сверхъестественные силы? Именно об этом рассказывает фильм "Хороший мальчик" 2025 года: собака по кличке Инди борется с невидимыми силами, чтобы защитить своего хозяина, пишет IFLScience.

Первая в истории актерская награда для собак

Игра собаки в фильме была настолько хороша, что Инди назвали "одним из самых эмоциональных актеров своего поколения — независимо от вида". Более того, животное получило премию "Астра" за лучшую роль в фильме ужасов или триллере — это первая в истории награда за актерскую игру среди собак.

Кто же такой Инди? По словам режиссера фильма Бена Леонберга, чьим питомцев является Инди (настоящее имя собаки совпадает с именем персонажа), они с женой-продюсером Кари Фишер на самом деле не планировали делать из питомца звезду, когда принесли его домой в 2017 году.

Как заставить собаку сниматься в кино?

По словам Леонберга, за три года съемок Инди ни разу не понадобились грим и прическа, а, кажется, он ничуть не постарел. Изначально его взяли в семью в качестве компаньона, коим он и является. Однако, Инди также очень умен, активен и любит свою работу, что стало важными элементами в реализации фильма.

"Толлеры", как еще называют ретриверов, были выведены специально для тесного сотрудничества с охотниками, заманивая водоплавающих птиц. Известно, что все собаки обладают уникальными характерами, однако эта порода разделяет некоторые общие характеристики, такие как: интеллект и легкость в дрессировке — желательные качества для актера.

Любопытно, что исследование 2022 года показало, что породные стереотипы могут плохо предсказывать индивидуальное поведение. Например, послушность оказалась наиболее наследуемой чертой породы, но такие факторы, как окружающая среда и дрессировка, могут оказывать большое влияние на отдельное животное.

По словам специалист по захвату движений Чаба Кевари, не участвовавшего в съемках, дрессировка является важным фактором для животных-актеров. Во время съемок животных команды, как правило, сотрудничают с профессиональными дрессировщиками, которые готовят животных к съемкам.

На этапе подготовки к любому проекту животные тренируются от 2 до 3 месяцев, в течение которых привыкают двигаться естественно, несмотря на прикрепленные к телу маркеры для захвата движений. Время съемок может меняться, поэтому животным необходимы регулярные и последовательные тренировки, чтобы они запоминали движения, которые отрабатывают

