Перший у світі собака отримав голлівудську нагороду за роль у кіно: як перетворити пса на актора

Ретривер на прізвисько Інді щойно отримав кінопремію "Астра" за найкращу роль у фільмі жахів — це перша в історії нагорода за акторську гру серед собак.

Більшість власників улюбленців знайомі з ситуацією, коли улюбленець починає пильно дивитися на щось у кімнаті, чого ви не бачите. Це можуть бути мошки чи, скажімо, тварини відчувають надприродні сили? Саме про це розповідає фільм "Хороший хлопчик" 2025 року: собака на прізвисько Інді бореться з невидимими силами, щоб захистити свого господаря, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Перша в історії акторська нагорода для собак

Гра собаки у фільмі була настільки хороша, що Інді назвали "одним із найемоційніших акторів свого покоління — незалежно від виду". Ба більше, тварина отримала премію "Астра" за найкращу роль у фільмі жахів або трилері — це перша в історії нагорода за акторську гру серед собак.

Відео дня

Хто ж такий Інді? За словами режисера фільму Бена Леонберга, чиїм улюбленцем є Інді (справжнє ім'я собаки збігається з ім'ям персонажа), вони з дружиною-продюсером Карі Фішер насправді не планували робити з улюбленця зірку, коли принесли його додому 2017 року.

Як змусити собаку зніматися в кіно?

За словами Леонберга, за три роки зйомок Інді жодного разу не знадобилися грим і зачіска, а, здається, він анітрохи не постарів. Спочатку його взяли в сім'ю як компаньйона, яким він і є. Однак, Інді також дуже розумний, активний і любить свою роботу, що стало важливими елементами в реалізації фільму.

"Толлери", як ще називають ретриверів, були виведені спеціально для тісної співпраці з мисливцями, заманюючи водоплавних птахів. Відомо, що всі собаки мають унікальні характери, проте ця порода поділяє деякі загальні характеристики, такі як: інтелект і легкість у дресуванні — бажані якості для актора.

Цікаво, що дослідження 2022 року показало, що породні стереотипи можуть погано передбачати індивідуальну поведінку. Наприклад, слухняність виявилася найбільш успадкованою рисою породи, але такі чинники, як навколишнє середовище і дресування, можуть мати великий вплив на окрему тварину.

За словами фахівець із захоплення рухів Чаба Кеварі, який не брав участі у зйомках, дресування є важливим фактором для тварин-акторів. Під час зйомок тварин команди, як правило, співпрацюють із професійними дресувальниками, які готують тварин до зйомок.

На етапі підготовки до будь-якого проєкту тварини тренуються від 2 до 3 місяців, протягом яких звикають рухатися природно, попри прикріплені до тіла маркери для захоплення рухів. Час зйомок може змінюватися, тому тваринам необхідні регулярні та послідовні тренування, щоб вони запам'ятовували рухи, які відпрацьовують

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідження розповіло про те, чи можуть собаки вчитися, наслідуючи людей.

Раніше Фокус писав про те, що геніальні собаки вчать нові слова цікавим способом: підслуховують розмови господарів.