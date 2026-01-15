Беби-морковь была впервые изобретена почти 50 лет назад: люди до сих пор толком не знают, что это

Большинство людей полагают, что покупая беби-морковь, получают корнеплод, выкопанный из земли до того, как он достиг зрелости. Однако на самом деле это не совсем так.

Покупая в супермаркете беби-морковь, большинство людей предполагают, что покупают морковь, выкопанную из земли до того, как она достигла зрелости. Однако, по словам исследователей, на самом деле все это время вы, вероятно, ели обычную морковь, даже не подозревая того, пишет IFLScience.

Впрочем, стоит отметить, что настоящая беби-морковь действительно существует. Исследователи выяснили, что существуют ферменты, которые выкапывают морковь до того, как она созреет, а затем продают ее потребителям. Однако на самом деле это не самая распространенная беби-морковь. Так, которую покупают в огромных количествах, вовсе не является беби-морковью, и была придумана калифорнийским фермером Майком Юросеком в 1980-х годах.

По словам Юросека, фермера из Ньюхолла, штат Калифорния, ему надоело видеть, сколько моркови пропадает зря из-за того, что она недостаточно привлекательна для потребителей. Для сравнения, ежедневно в отходы отправлялось около 400 тонн продукции. Эти отходы обычно скармливали животным, однако после потреблениями животными определенного предела, их жир становился оранжевым.

Несмотря на то, что тонны моркови отправлялись в утиль, продукт был вполне съедобным и выбрасывался исключительно из-за требований супермаркетов. В 1980-х годах супермаркеты ожидали, что морковь будет определенного размера, формы и цвета. Все остальное приходилось продавать на сок, переработку, корм для животных или просто выбрасывать

По словам сотрудников Музея моркови, изначально фермер использовал картофелечистку, а затем промышленную машинку для нарезки зеленой фасоли, купленную у компании по производству замороженных продуктов, которая закрывалась. В результате Юросек начал измельчать некрасивую морковь на более мелкие кусочки и продавал этот товар в пакетах.

Отметим, что изначально морковь продавалась двух видов: маленькие шарики — "кроличьи шарики" и беби-морковь. Шарики, увы, не прижились, а вот беби-морковь — да. Таким образом, большая часть того, что продается под видом беби-моркови на самом деле является большой морковью, нарезанной на более мелкие кусочки. Впрочем, стоит отметить, что для такого производства был выведен отдельный сорт моркови — он меньше в диаметре, не имеет сердцевины и слаще обычной.

Любопытно, что уже на следующий год, после изобретения беби-моркови, потребление моркови в США выросло почти на 30%. К 1997 году потребление удвоилось по сравнению с десятилетием ранее.

