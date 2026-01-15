Бебі-моркву було вперше винайдено майже 50 років тому: люди досі не знають, що це

Більшість людей вважають, що купуючи бебі-моркву, отримують коренеплід, викопаний із землі до того, як він досяг зрілості. Однак насправді це не зовсім так.

Купуючи в супермаркеті бебі-моркву, більшість людей припускають, що купують моркву, викопану із землі до того, як вона досягла зрілості. Однак, за словами дослідників, насправді весь цей час ви, ймовірно, їли звичайну моркву, навіть не підозрюючи того, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Утім, варто зазначити, що справжня бебі-морква справді існує. Дослідники з'ясували, що існують ферменти, які викопують моркву до того, як вона дозріє, а потім продають її споживачам. Однак насправді це не найпоширеніша бебі-морква. Так, яку купують у величезних кількостях, зовсім не є бебі-морквою, і її вигадав каліфорнійський фермер Майк Юросек у 1980-х роках.

Відео дня

За словами Юросека, фермера з Ньюхолла, штат Каліфорнія, йому набридло бачити, скільки моркви пропадає даремно через те, що вона недостатньо приваблива для споживачів. Для порівняння, щодня у відходи відправлялося близько 400 тонн продукції. Ці відходи зазвичай згодовували тваринам, проте після споживання тваринами певної межі, їхній жир ставав помаранчевим.

Попри те, що тонни моркви відправлялися в утиль, продукт був цілком їстівним і викидався виключно через вимоги супермаркетів. У 1980-х роках супермаркети очікували, що морква буде певного розміру, форми та кольору. Все інше доводилося продавати на сік, переробку, корм для тварин або просто викидати

За словами співробітників Музею моркви, спочатку фермер використовував картоплечистку, а потім промислову машинку для нарізання зеленої квасолі, куплену у компанії з виробництва заморожених продуктів, яка закривалася. У результаті Юросек почав подрібнювати негарну моркву на більш дрібні шматочки й продавав цей товар у пакетах.

Зазначимо, що спочатку моркву продавали двох видів: маленькі кульки — "кролячі кульки" і бебі-моркву. Кульки, на жаль, не прижилися, а ось бебі-морква — так. Таким чином, більша частина того, що продається під виглядом бебі-моркви, насправді є великою морквою, нарізаною на дрібніші шматочки. Утім, варто зазначити, що для такого виробництва було виведено окремий сорт моркви — він менший у діаметрі, не має серцевини та солодший за звичайну.

Цікаво, що вже наступного року, після винаходу бебі-моркви, споживання моркви в США зросло майже на 30%. До 1997 року споживання подвоїлося порівняно з десятиліттям раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що більшість людей у світі, не знають, з чого роблять паприку.

Раніше Фокус писав про те, що людей злякало те, як насправді вирощують журавлину: до чого тут натовпи павуків.