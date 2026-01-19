Любят падать с деревьев: в каком возрасте шимпанзе рискуют больше всего

Учитывая сходство между людьми и шимпанзе, можно было бы предположить, что оба вида склонны одинаково рисковать в определенном возрасте. Однако новое исследование показывает, что это не так.

Не секрет, что люди и шимпанзе во многом схожи, а потому неудивительно, что ученые считали, что оба вида одинаково склонны к рискованному поведению в одном и том же возрастном диапазоне. Для людей это, очевидно, подростковый возраст. Однако новое исследование показывает, что у шимпанзе все немного иначе, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые из Университета Джеймса Мэдисона изучили видеозаписи 119 диких шимпанзе и обнаружили, что рискованное поведение у животных достигает своего пика в младенчестве, а затем снижается по мере взросления. Результаты показывают, что детеныши в три раза чаще идут на риск, подростки — в 2,5 раза, а молодые особи — в 2,1 раза. Отметим, что период детенышей у шимпанзе, как правило, длится от рождения и примерно до 5 лет.

Відео дня

По словам ведущего автора исследования, биолога Лорен Саррингхаус, результаты их с коллегами работы указывают на то, что младенцы шимпанзе значительно более склонны к риску, чем молодые особи. Это особенно примечательно, так как ничего подобного не наблюдается у людей.

Ученые также обнаружили, что склонность шимпанзе к риску не была связана с полом или высотой деревьев, на которых они находились. Простыми словами, вероятность совершения рисковых поступков у детенышей мужского и женского пола была одинаковой на любой высоте.

Специфическое рисковое поведение, изучаемое у шимпанзе — свободный полет, когда животные целенаправленно падают с ветки или перепрыгивают с одной ветки на другую без опоры. Риск в свободном полете заключается в падении и вероятности получения травм.

Авторы отмечают, что в сравнении с шимпанзе, исследовать склонность к физическому риску у людей сложнее. Это поведение невозможно воспроизвести в лаборатории, а исследования, основанные на наблюдениях или данных опросов, сталкиваются с проблемой: рисковое поведение у детей, как правило, не продолжается во взрослом возрасте.

Ученые также считают, что результаты их новой работы рассказывают нечто новое о нашем виде. Простыми словами, результаты указывают на то, что матери-шимпанзе могут удерживать своих детенышей лишь до тех пор, пока могут физически находиться рядом. При этом за человеческими детьми ведется более тщательный надзор — проще говоря, наше рисковое поведение могло бы достигать пика раньше, а не откладываться до подросткового возраста.

Команда обнаружила, что рисковое поведение демонстрируют лишь самые маленькие особи, а по мере взросления риск постепенно уменьшается. Считается, что таким образом игры могут помогать им развивать двигательные навыки или понимать последствия рискованного поведения в определенный период жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, кем была 49-летняя шимпанзе, которая недавно умерла.

Ранее Фокус писал о том, что 28 лет назад шимпанзе из зоопарка поставил ученых в тупик: собирал камни, чтобы бросить в людей.