Люблять падати з дерев: у якому віці шимпанзе ризикують найбільше

З огляду на схожість між людьми та шимпанзе, можна було б припустити, що обидва види схильні однаково ризикувати в певному віці. Однак нове дослідження показує, що це не так.

Не секрет, що люди й шимпанзе багато в чому схожі, а тому не дивно, що вчені вважали, що обидва види однаково схильні до ризикованої поведінки в одному і тому ж віковому діапазоні. Для людей це, очевидно, підлітковий вік. Однак нове дослідження показує, що у шимпанзе все трохи інакше, пише Popular Science.

Під час дослідження вчені з Університету Джеймса Медісона вивчили відеозаписи 119 диких шимпанзе і виявили, що ризикована поведінка у тварин досягає свого піка в дитинстві, а потім знижується в міру дорослішання. Результати показують, що дитинчата втричі частіше йдуть на ризик, підлітки — у 2,5 раза, а молоді особини — у 2,1 раза. Зазначимо, що період дитинчат у шимпанзе, як правило, триває від народження і приблизно до 5 років.

За словами провідної авторки дослідження, біологині Лорен Саррінгхаус, результати їхньої з колегами роботи вказують на те, що немовлята шимпанзе значно більш схильні до ризику, ніж молоді особини. Це особливо примітно, оскільки нічого подібного не спостерігається у людей.

Вчені також виявили, що схильність шимпанзе до ризику не була пов'язана зі статтю або висотою дерев, на яких вони перебували. Простими словами, ймовірність вчинення ризикових вчинків у дитинчат чоловічої та жіночої статі була однаковою на будь-якій висоті.

Специфічна ризикова поведінка, яку вивчають у шимпанзе, — вільний політ, коли тварини цілеспрямовано падають з гілки або перестрибують з однієї гілки на іншу без опори. Ризик у вільному польоті полягає в падінні та ймовірності отримання травм.

Автори зазначають, що порівняно з шимпанзе, досліджувати схильність до фізичного ризику в людей складніше. Цю поведінку неможливо відтворити в лабораторії, а дослідження, що ґрунтуються на спостереженнях або даних опитувань, стикаються з проблемою: ризикова поведінка в дітей, як правило, не продовжується в дорослому віці.

Вчені також вважають, що результати їхньої нової роботи розповідають щось нове про наш вид. Простими словами, результати вказують на те, що матері-шимпанзе можуть утримувати своїх дитинчат лише доти, доки можуть фізично перебувати поруч. При цьому за людськими дітьми ведеться більш ретельний нагляд — простіше кажучи, наша ризикова поведінка могла б досягати піку раніше, а не відкладатися до підліткового віку.

Команда виявила, що ризикову поведінку демонструють лише найменші особини, а в міру дорослішання ризик поступово зменшується. Вважається, що таким чином ігри можуть допомагати їм розвивати рухові навички або розуміти наслідки ризикованої поведінки в певний період життя.

