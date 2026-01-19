Почти 50 лет назад гигантское морское чудище вывело из строя военный корабль: что это было

Инцидент произошел в конце 1970-х годов и считается одним из самых странных нападений в истории: все выглядело так, будто корабль атаковала "стая маленьких аллигаторов".

История человечества полна рассказов о загадочных нападениях морских чудовищ с щупальцами, которые разоряли корабли и пугали моряков в открытом море. Многие из этих историй давно отбросили как мифы, придуманные пьяными моряками, однако существуют и достоверные современные свидетельства подобных нападений, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Возможно, один из самых невероятных инцидентов произошел в конце 1970-х годов у побережья Калифорнии. В 1978 году фрегат ВМС США USS Stein отправился в свой первый рейс из Сан-Диего, когда его противолодочное гидроакустическое оборудование внезапно вышло из строя, вынудив корабль вернуться на базу.

Відео дня

По прибытии в сухой док старший матрос Ира Карпентар отправился осмотреть гидроакустический купол на корпусе. К своему удивлению он обнаружил серию небольших порезов, разорвавших резиновое покрытие. Более того, дальнейший осмотр показал, что в порезах содержится необычный органический объект.

Карпентер использовал нож, чтобы извлечь инородный предмет из покрытия и обнаружил, что он похож на клешню. В поисках ответов команда обратилась к доктору Форресту Гленну Вуду, известному морскому биологу, работавшему в ВМС США, который пришел к выводу, что нападение было совершено никем иным, как огромным кальмаром.

По словам доктора Вуда, у кальмаров действительно есть клешни, похожие на те, что были извлечены из поврежденного оборудования. Более того, ничто иное из известного в океане не имеет подобных структур. Впрочем, ученый признал, что нам все еще не известны многие виды, обитающие в океане.

Исследователи отмечают, что нападение было совершено вовсе не загадочным Ктулху, вероятно, ответственность лежит на гигантском кальмаре (Mesonychoteuthis hamiltoni) — вид, способный достигать 7 метров в длину и весить до 500 килограммов.

О представителях этого загадочного вида на самом деле известно крайне мало, поскольку они неуловимы и обитают в темных глубинах океана. Лишь в прошлом году ученым наконец удалось получить высококачественные видеокадры живого гигантского кальмара в его естественной среде обитания. До этого момента единственными неопровержимыми доказательствами его существования были туши, выброшенные на берег, или клювы, оставленные в брюхах кашалотов.

Исследователям также известно, что этот вид — единственный представитель семейства Cranchiidae, имеющий крюки на щупальцах, используемые для нападения на добычу и, вероятно, американские военные корабли.

И все же у ученых есть некоторые сомнения относительно того, действительно ли гигантский кальмар напал на американский военный корабль. Дело в том, что ученые полагают, что вид обитает в Южном океане вокруг Антарктиды, а не в субтропических водах у берегов Южной Калифорнии. Аналогично, они обычно держатся на больших глубинах, далеко за пределами тех мест, где корпуса кораблей рассекают поверхность воды.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, какой кальмар является самым большим на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли у берегов США гигантского кальмара длиной 3,5 метра.