Майже 50 років тому гігантське морське чудовисько вивело з ладу військовий корабель: що це було

Інцидент стався наприкінці 1970-х років і вважається одним із найдивніших нападів в історії: все виглядало так, ніби корабель атакувала "зграя маленьких алігаторів".

Історія людства сповнена розповідей про загадкові напади морських чудовиськ зі щупальцями, які плюндрували кораблі та лякали моряків у відкритому морі. Багато з цих історій давно відкинули як міфи, вигадані п'яними моряками, проте існують і правдиві сучасні свідоцтва подібних нападів, пише IFLScience.

Можливо, один із найнеймовірніших інцидентів стався наприкінці 1970-х років біля узбережжя Каліфорнії. У 1978 році фрегат ВМС США USS Stein вирушив у свій перший рейс із Сан-Дієго, коли його протичовнове гідроакустичне обладнання раптово вийшло з ладу, змусивши корабель повернутися на базу.

Після прибуття в сухий док старший матрос Іра Карпентар вирушив оглянути гідроакустичний купол на корпусі. На свій подив він виявив серію невеликих порізів, що розірвали гумове покриття. Ба більше, подальший огляд показав, що в порізах міститься незвичайний органічний об'єкт.

Карпентер використовував ніж, щоб витягти чужорідний предмет із покриття і виявив, що він схожий на клешню. У пошуках відповідей команда звернулася до доктора Форреста Гленна Вуда, відомого морського біолога, який працював у ВМС США, який дійшов висновку, що напад було скоєно ніким іншим, як величезним кальмаром.

За словами доктора Вуда, кальмари справді мають клішні, схожі на ті, що були витягнуті з пошкодженого обладнання. Ба більше, ніщо інше з відомого в океані не має подібних структур. Утім, учений визнав, що нам усе ще не відомі багато видів, що мешкають в океані.

Дослідники зазначають, що напад було скоєно зовсім не загадковим Ктулху, імовірно, відповідальність лежить на гігантському кальмарі (Mesonychoteuthis hamiltoni) — вид, здатний досягати 7 метрів завдовжки і важити до 500 кілограмів.

Про представників цього загадкового виду насправді відомо вкрай мало, оскільки вони невловимі й мешкають у темних глибинах океану. Лише минулого року вченим нарешті вдалося отримати високоякісні відеокадри живого гігантського кальмара в його природному середовищі існування. До цього моменту єдиними незаперечними доказами його існування були туші, викинуті на берег, або дзьоби, залишені в черевах кашалотів.

Дослідникам також відомо, що цей вид — єдиний представник сімейства Cranchiidae, що має гаки на щупальцях, які використовуються для нападу на здобич і, ймовірно, американські військові кораблі.

І все ж у вчених є деякі сумніви щодо того, чи дійсно гігантський кальмар напав на американський військовий корабель. Річ у тім, що вчені вважають, що вид мешкає в Південному океані навколо Антарктиди, а не в субтропічних водах біля берегів Південної Каліфорнії. Аналогічно, вони зазвичай тримаються на великих глибинах, далеко за межами тих місць, де корпуси кораблів розсікають поверхню води.

