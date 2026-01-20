Найдена "ахиллесова пята" Гренландии: остров не так стабилен, как считалось ранее

Исследователи только что обнаружили слабое место Гренландии и считают, что она настолько существенна, что способна заставить Дональда Трампа пересмотреть свою стратегию в Арктике.

Новое исследование обнаружило "ахиллесову пяту" Гренландии, которая может изменить все: ученые выявили скрытую геологическую слабость под гренландским ледяным щитом и считают, что она способна ускорить его обрушение, а также осложнить амбиции США в Арктике, пишет Daily Mail.

Открытие было сделано командой из Калифорнийского университета в Сан-Диего и указывает на существование скрытого слоя осадочных пород, состоящего из мягкой почвы и песка, который привел к таянию, разрушению и обрушению ледников на территории Дании. Открытие также предполагает, что гренландский ледяной щит гораздо менее стабилен, чем был бы, если бы был прикреплен непосредственно к твердой скальной породе. Вместо этого осадочные породы уменьшают трение, особенно по мере просачивания талой воды вниз, что позволяет массивным ледяным щитам двигаться легче.

Авторы исследования считают, что их открытие может существенно повлиять на амбиции администрации Трампа в отношении Гренландии, которую США стремятся приобрести не только из-за стратегического расположения в Арктике, но также и из-за богатства природных ресурсов, спрятанных подо льдами.

По словам соавтора исследования Яна Янга, добыча этих ресурсов, в том числе нефти, золота, графита, меди, железа и других редкоземельных элементов, может быть крайне затруднена наличием слоев осадочных пород, которые замедляют бурение и создают опасные условия при обрушении ледников. Ученые также обнаружили, что во многих местах под ледяным щитом этот обширный слой осадочных пород достигает глубины до 200 метров.

Результаты нового исследования показывают, что мягкие осадочные слои были обнаружены под большей частью Гренландского ледникового щита. Данные также указывают на то, что толщина песчаных слоев варьируется от очень тонких, примерно 4,5 метра, до невероятно широких, где скользкая почва достигает глубины около 300 метров.

Самые толстые слои осадочных пород наблюдались преимущественно в районах с более теплым и влажным дном льда, в то время как более тонкие слои или полное отсутствие осадочных пород отмечались в более холодных, замерзших зонах — это объясняет, почему лед не разрушается так быстро.

Теперь авторы считают, если к дну будет поступать больше талой воды, эти осадочные породы могут еще больше снизить прочность льда, ускорить его движение и увеличить потери льда в океан. Простыми словами, ученые только что обнаружили, что некоторые районы Гренландии могут быть более уязвимы к изменению климата, чем предполагают нынешние климатические модели.

Несмотря на то, что результаты нового исследования предполагают, что этот скрытый слой осадочных пород, вероятно, ускоряет повышение уровня моря во всем мире, некоторые ученые опасаются, что непосредственное воздействие на Гренландию способно затруднить долгосрочное использование района.

Например, недавние исследования уже показали, что для безопасного бурения требует стабильное, мерзлое основание из коренных пород, в то время как морские нефтяные платформы столкнутся с повышенными рисками и резким ростом затрат из-за растущего числа айсбергов, откалывающихся в близлежащих водах.

