Знайдено "ахіллесову п'яту" Гренландії: острів не такий стабільний, як вважалося раніше

Дослідники щойно виявили слабке місце Гренландії й вважають, що воно настільки суттєве, що здатне змусити Дональда Трампа переглянути свою стратегію в Арктиці.

Нове дослідження виявило "ахіллесову п'яту" Гренландії, яка може змінити все: вчені виявили приховану геологічну слабкість під гренландським крижаним щитом і вважають, що вона здатна прискорити його обвалення, а також ускладнити амбіції США в Арктиці, пише Daily Mail.

Відкриття було зроблено командою з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго і вказує на існування прихованого шару осадових порід, що складається з м'якого ґрунту і піску, який призвів до танення, руйнування та обвалення льодовиків на території Данії. Відкриття також припускає, що гренландський крижаний щит набагато менш стабільний, ніж був би, якби був прикріплений безпосередньо до твердої скельної породи. Замість цього осадові породи зменшують тертя, особливо в міру просочування талої води донизу, що дає змогу масивним крижаним щитам рухатися легше.

Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття може суттєво вплинути на амбіції адміністрації Трампа щодо Гренландії, яку США прагнуть придбати не лише через стратегічне розташування в Арктиці, а й через багатство природних ресурсів, захованих під льодами.

За словами співавтора дослідження Яна Янга, видобуток цих ресурсів, зокрема нафти, золота, графіту, міді, заліза та інших рідкісноземельних елементів, може бути вкрай ускладнений наявністю шарів осадових порід, які сповільнюють буріння і створюють небезпечні умови під час обвалення льодовиків. Вчені також виявили, що в багатьох місцях під крижаним щитом цей великий шар осадових порід досягає глибини до 200 метрів.

Результати нового дослідження показують, що м'які осадові шари були виявлені під більшою частиною Гренландського льодовикового щита. Дані також вказують на те, що товщина піщаних шарів варіюється від дуже тонких, приблизно 4,5 метра, до неймовірно широких, де слизький ґрунт досягає глибини близько 300 метрів.

Найтовстіші шари осадових порід спостерігалися переважно в районах з теплішим і вологим дном льоду, в той час, як тонші шари або повна відсутність осадових порід відзначалися в більш холодних, замерзлих зонах — це пояснює, чому лід не руйнується так швидко.

Тепер автори вважають, якщо до дна надходитиме більше талої води, ці осадові породи можуть ще більше знизити міцність льоду, прискорити його рух і збільшити втрати льоду в океан. Простими словами, вчені щойно виявили, що деякі райони Гренландії можуть бути більш уразливими до зміни клімату, ніж припускають нинішні кліматичні моделі.

Попри те, що результати нового дослідження припускають, що цей прихований шар осадових порід, імовірно, прискорює підвищення рівня моря в усьому світі, деякі вчені побоюються, що безпосередній вплив на Гренландію здатний ускладнити довгострокове використання району.

Наприклад, нещодавні дослідження вже засвідчили, що для безпечного буріння потрібна стабільна, мерзла основа з корінних порід, тоді як морські нафтові платформи зіткнуться з підвищеними ризиками та різким зростанням витрат через зростаюче число айсбергів, що відколюються в прилеглих водах.

