Редчайшая акула в мире прячется в бункере времен Второй мировой: другую такую не встретишь на Земле

В бункере времен Второй мировой войны скрываются 8 миллионов разнообразных рыб, но среди них есть экземпляр, который вы не найдете больше нигде на Земле.

В начале 1940-х годов бункер в Луизиане был полон боеприпасов времен Второй мировой войны. Однако сегодня в нем хранится более 8 миллионов экземпляров рыб. Дело в том, что сегодня здесь располагается Институт исследований биоразнообразия Тулейнского университета, пишет IFLScience.

Среди всего этого разнообразия есть множество редких экземпляров, но один больше не встретишь нигде на Земле. Речь о единственной в мире известной Molisquama mississippiensis, также известной как карликовая акула. Единственный другой известный экземпляр этого рода принадлежит к другому виду, Molisquama parini, который хранится в Зоологическом музее.

Вместе эти два экземпляра представляют собой единственных известных на планете карликовых акул. Хотя в этом семействе существует множество других акул, известно лишь два вида карликовых акул.

По словам директора Институт исследований биоразнообразия Тулейнского университета Брайана Сидлаускаса, это очень редкий экземпляр — по сути, все, что нам сегодня известно о целом виде, основано именно на нем.

Molisquama mississippiensis называют карликовой акулой, потому что у нее есть странные маленькие мясистые карманы в осях грудных плавников. Ученые также провели синхронное сканирование экземпляра, чтобы реконструировать форму этого маленького кармана. Исследователи пришли к выводу, что в этом углублении скрыто то, что связано с биолюминесценцией. Возможно, это одно из тех животных, которые способны производить биолюминесцентное излучение, возможно, в качестве защиты от хищников, но, конечно, никто никогда этого не видел.

Единственный известный в мире экземпляр карликовой акулы, Mollisquama mississippiensis Фото: TUBRI

Отметим, что сегодня коллекция насчитывает около 8 миллионов экземпляров и хранится в ряде бункеров времен Второй мировой войны. Коллекция начиналась с "коллекционной машины", принадлежащей Роялу Д. Сатткусу. Фактически именно он создал то, что сегодня известно как Коллекция Сатткуса. Ранее коллекция размещалась в холле Университета Тулейна, однако со временем она стала слишком большой, чтобы помещаться в нем.

Считается, что первая 1000 образцов была получена в результате сбора на борту исследовательского судна Point Sur. В результате удалось описать 36 новых видов, которые ранее никогда не хранились в архиве университета. Сейчас коллекция насчитывает более 8 миллионов образцов, охватывающих почти 180 лет.

