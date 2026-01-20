Найрідкісніша акула у світі ховається в бункері часів Другої світової: іншу таку не зустрінеш на Землі

У бункері часів Другої світової війни ховаються 8 мільйонів різноманітних риб, але серед них є екземпляр, який ви не знайдете більше ніде на Землі.

На початку 1940-х років бункер у Луїзіані був сповнений боєприпасів часів Другої світової війни. Однак сьогодні в ньому зберігається понад 8 мільйонів екземплярів риб. Річ у тім, що сьогодні тут розташовується Інститут досліджень біорізноманіття Тулейнського університету, пише IFLScience.

Серед усього цього розмаїття є безліч рідкісних екземплярів, але один більше не зустрінеш ніде на Землі. Мова про єдину у світі відому Molisquama mississippiensis, також відому як карликова акула. Єдиний інший відомий екземпляр цього роду належить до іншого виду, Molisquama parini, який зберігається в Зоологічному музеї.

Разом ці два екземпляри являють собою єдиних відомих на планеті карликових акул. Хоча в цьому сімействі існує безліч інших акул, відомо лише два види карликових акул.

За словами директора Інституту досліджень біорізноманіття Тулейнського університету Браяна Сідлаускаса, це дуже рідкісний екземпляр — по суті, все, що нам сьогодні відомо про цілий вид, засноване саме на ньому.

Molisquama mississippiensis називають карликовою акулою, тому що в неї є дивні маленькі м'ясисті кишені в осях грудних плавців. Вчені також провели синхронне сканування екземпляра, щоб реконструювати форму цієї маленької кишені. Дослідники дійшли висновку, що в цьому заглибленні приховано те, що пов'язано з біолюмінесценцією. Можливо, це одна з тих тварин, які здатні виробляти біолюмінесцентне випромінювання, можливо, як захист від хижаків, але, звичайно, ніхто ніколи цього не бачив.

Єдиний відомий у світі екземпляр карликової акули, Mollisquama mississippiensis Фото: TUBRI

Зазначимо, що сьогодні колекція налічує близько 8 мільйонів екземплярів і зберігається в низці бункерів часів Другої світової війни. Колекція починалася з "колекційної машини", що належала Роялу Д. Сатткусу. Фактично саме він створив те, що сьогодні відомо як Колекція Сатткуса. Раніше колекція розміщувалася в холі Університету Тулейна, проте згодом вона стала надто великою, щоб поміщатися в ньому.

Вважається, що перша 1000 зразків була отримана в результаті збору на борту дослідницького судна Point Sur. У результаті вдалося описати 36 нових видів, які раніше ніколи не зберігалися в архіві університету. Зараз колекція налічує понад 8 мільйонів зразків, що охоплюють майже 180 років.

