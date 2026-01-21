Вороны отлично поддаются дрессировке: достаточно четырех месяцев, чтобы птицы нападали на кепки MAGA

Мужчина провел эксперимент, в результате которого научил ворон нападать на красные кепки MAGA — потребовалось четыре месяца, чтобы птицы освоили новый навык.

Почти десятилетие красные кепки MAGA были узнаваемым знаком политической принадлежности к нынешнему американскому президенту Дональду Трампу. Бело-красный дизайн кепок стал ярким символом для сторонников политики Трампа, некоторые также видели в дизайне кепок связь с флагом Конфедерации, пишет Futurism.

По мере того как рейтинги Дональда Трампа продолжают падать и все большее количество американцев называют первый год его второго срока провальным, все больше избирателей разочаровываются. Некоторые оказались разочарованными настолько, что научили ворон нападать на ненавистные красные кепки MAGA.

В социальной сети Threads пользователь под ником "biz_dave" рассказал о том, что дрессировал ворон, чтобы они нападали на красные кепки MAGA. По его словам, потребовалось четыре месяца, чтобы вороны стали регулярно прилетать за лакомствами.

По словам американца, он использовал арахис, куриные обрезки, мучных червей и собачий корм — все это он размещал под красной кепкой, заставляя ворон охотиться на них. Как только вороны стали прилетать регулярно, потребовалось около трех месяцев, чтобы заставить птиц снимать кепку.

Мужчина также разместил видео, на котором видно, как птицы пикируют вниз и срывают красную кепку, чтобы добраться до лакомства. Он также отметил, что некоторые люди на планете хотят подружиться с воронами или заставить их приносить различные безделушки, однако в своей дрессировке он преследовал совершенно иные цели.

Дрессировщик ворон также отметил, что его любимая часть процесса заключается в открытии новых интересных моделей поведения ворон. Например, на одном из видео запечатлена вокализация вороны перед нападением на красную кепку.

Отметим, предыдущие исследования уже показали, что вороны являются исключительно умными, а некоторые эксперименты указывают на то, что они могут быть чуть ли не самыми умными животными на Земле, за исключением приматов. Некоторые исследования даже показали, что они обладают сложными навыками решения проблем, сравнимыми с навыками семилетнего ребенка.

Другие исследования показали, что вороны используют созданные ими крючкообразные инструменты для извлечения личинок и насекомых из деревьев. Кроме того, птицы способны запоминать людей, которые ранее представляли для них угрозу, а также используют жесты для общения.

