Ворони чудово піддаються дресуванню: достатньо чотирьох місяців, щоб птахи нападали на кепки MAGA

Чоловік провів експеримент, у результаті якого навчив ворон нападати на червоні кепки MAGA — знадобилося чотири місяці, щоб птахи опанували нову навичку.

Майже десятиліття червоні кепки MAGA були впізнаваним знаком політичної приналежності до нинішнього американського президента Дональда Трампа. Біло-червоний дизайн кепок став яскравим символом для прихильників політики Трампа, дехто також вбачав у дизайні кепок зв'язок із прапором Конфедерації, пише Futurism.

У міру того як рейтинги Дональда Трампа продовжують падати й дедалі більша кількість американців називають перший рік його другого терміну провальним, дедалі більше виборців розчаровуються. Деякі виявилися розчарованими настільки, що навчили ворон нападати на ненависні червоні кепки MAGA.

У соціальній мережі Threads користувач під ніком "biz_dave" розповів про те, що дресував ворон, щоб вони нападали на червоні кепки MAGA. За його словами, знадобилося чотири місяці, щоб ворони стали регулярно прилітати за ласощами.

За словами американця, він використовував арахіс, курячі обрізки, борошняних черв'яків і собачий корм — усе це він розміщував під червоною кепкою, змушуючи ворон полювати на них. Щойно ворони стали прилітати регулярно, знадобилося близько трьох місяців, щоб змусити птахів знімати кепку.

Чоловік також розмістив відео, на якому видно, як птахи пікірують донизу і зривають червону кепку, щоб дістатися до ласощів. Він також зазначив, що деякі люди на планеті хочуть потоваришувати з воронами або змусити їх приносити різні дрібнички, однак у своєму дресуванні він переслідував зовсім інші цілі.

Дресувальник ворон також зазначив, що його улюблена частина процесу полягає у відкритті нових цікавих моделей поведінки ворон. Наприклад, на одному з відео зображена вокалізація ворони перед нападом на червону кепку.

Зазначимо, попередні дослідження вже показали, що ворони є винятково розумними, а деякі експерименти вказують на те, що вони можуть бути чи не найрозумнішими тваринами на Землі, за винятком приматів. Деякі дослідження навіть показали, що вони володіють складними навичками розв'язання проблем, порівнянними з навичками семирічної дитини.

Інші дослідження показали, що ворони використовують створені ними гачкоподібні інструменти для витягування личинок і комах із дерев. Крім того, птахи здатні запам'ятовувати людей, які раніше становили для них загрозу, а також використовують жести для спілкування.

