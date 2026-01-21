Ягуары десятилетиями обманывали людей: оказалось большие кошки тоже умеют мяукать (видео)

Ягуары широко известны тем, что умеют рычать и ворчать, однако ранее ученые полагали, что эти большие дикие кошки не умеют мяукать. Недавнее исследование показывает, что на самом деле это не так.

Хорошо известно, что представители семейства Panthera — тигры, львы, ягуары, леопарды и снежные барсы — способны издавать рычание благодаря своим более крупным голосовым связкам. Однако ранее ученые полагали, что ягуары и другие крупные дикие кошки не способны мяукать из-за своих голосовых связок и морфологии подъязычных костей. Новые наблюдения опровергают это утверждение, пишет IFLScience.

Увлекательные новые кадры, полученные с помощью фотоловушки на юго-востоке Бразилии в Национальном парке Игуасу, как считают ученые, являются первой в истории записью мяуканья ягуаров.

Отметим, что Национальный парк Игуасу — охраняемая территория, состоящая из влажных тропических и лиственных лесов, а также известная как критически важная зона обитания ягуаров, где проживает большая часть их популяции.

В рамках программы непрерывного мониторинга, направленной на сохранение вида в регионе, ученые установили 29 камер на расстоянии 1-2 километров друг от друга. Ученым удалось обнаружить три записи необычных вокализаций ягуаров на фотоловушках: на двух из них запечатлена взрослая самка ягуара, ищущая своего детеныша, а на еще одной — молодая самка, искавшая свою мать.

Первая запись была сделана в апреле 2022 года, когда взрослая самка шла по тропе, по которой накануне прошел ее полугодовалый детеныш. Было записано три вокализации с интервалом в четыре-пять секунд между ними.

В декабре 2022 года ученые записали вокальный сигнал ягуара длительностью 0,7 секунды. Эта запись была сделана через несколько дней после того, как самку видели с детенышем, которому, как предполагается, было около двух месяцев. На видео ягуар был один.

Другой ягуар, которому, как предполагается, один год, был замечен гуляющим со своей сестрой, и его голос был зафиксирован на фотоловушке, издающим четыре вокализации. Ученые считают, что звуки были адресованы матери, которую не запечатлели камеры, но она, вероятно, была где-то поблизости. Отметим, что в этом возрасте подростки ягуаров начинают расселяться и становиться более независимыми от матери.

Ученые изучили записи вокализаций и пришли к выводу, что они напоминают мяуканье — звук, который, как считалось ранее, ягуары не способны издавать. Несмотря на то, что каждая голосовая единица различными акустическими характеристиками, все животные очень напоминали мяуканье — резкое, короткое и издаваемое в последовательности, похожей на мяуканье домашних кошек.

По словам соавтора исследования, доктора Марины Дуарте, научного сотрудника Университета Салфорда, это, насколько им известно с коллегами, первый случай, когда ягуары используют подобный способ общения. Несмотря на небольшой размер выборки, команда отмечает, что все вокализации происходили между самками и их детенышами и могут быть связаны с ситуациями, когда они временно разлучены.

