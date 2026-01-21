Ягуари десятиліттями обманювали людей: виявилося, що великі кішки теж уміють нявкати (відео)

Ягуари широко відомі тим, що вміють гарчати й бурчати, проте раніше вчені вважали, що ці великі дикі кішки не вміють нявкати. Нещодавнє дослідження показує, що насправді це не так.

Добре відомо, що представники сімейства Panthera — тигри, леви, ягуари, леопарди й снігові барси — здатні видавати гарчання завдяки своїм більшим голосовим зв'язкам. Однак раніше вчені вважали, що ягуари та інші великі дикі кішки не здатні нявкати через свої голосові зв'язки та морфологію під'язикових кісток. Нові спостереження спростовують це твердження, пише IFLScience.

Захопливі нові кадри, отримані за допомогою фотопастки на південному сході Бразилії в Національному парку Ігуасу, як вважають учені, є першим в історії записом нявкання ягуарів.

Зазначимо, що Національний парк Ігуасу — територія, що охороняється, складається з вологих тропічних і листяних лісів, а також відома як критично важлива зона проживання ягуарів, де проживає більша частина їхньої популяції.

У рамках програми безперервного моніторингу, спрямованої на збереження виду в регіоні, вчені встановили 29 камер на відстані 1-2 кілометрів одна від одної. Вченим вдалося виявити три записи незвичайних вокалізацій ягуарів на фотопастках: на двох із них зображено дорослу самку ягуара, яка шукає своє дитинча, а на ще одній — молоду самку, яка шукала свою матір.

Перший запис було зроблено у квітні 2022 року, коли доросла самка йшла стежкою, якою напередодні пройшло її піврічне дитинча. Було записано три вокалізації з інтервалом у чотири-п'ять секунд між ними.

У грудні 2022 року вчені записали вокальний сигнал ягуара тривалістю 0,7 секунди. Цей запис було зроблено через кілька днів після того, як самку бачили з дитинчам, якому, як припускають, було близько двох місяців. На відео ягуар був один.

Інший ягуар, якому, як припускають, один рік, був помічений на гулянці зі своєю сестрою, і його голос зафіксували на фотопастці, він видавав чотири вокалізації. Вчені вважають, що звуки були адресовані матері, яку не зафіксували камери, але вона, ймовірно, була десь поблизу. Зазначимо, що в цьому віці підлітки ягуарів починають розселятися і ставати більш незалежними від матері.

Учені вивчили записи вокалізацій і дійшли висновку, що вони нагадують нявкання — звук, який, як вважалося раніше, ягуари не здатні видавати. Попри те, що кожна голосова одиниця має різні акустичні характеристики, усі тварини дуже нагадували нявкання — різке, коротке і видаване в послідовності, схожій на нявкання домашніх кішок.

За словами співавторки дослідження, докторки Марини Дуарте, наукової співробітниці Університету Салфорда, це, наскільки їм відомо з колегами, перший випадок, коли ягуари використовують подібний спосіб спілкування. Попри невеликий розмір вибірки, команда зазначає, що всі вокалізації відбувалися між самками та їхніми дитинчатами й можуть бути пов'язані з ситуаціями, коли вони тимчасово розлучені.

