Застрявшая на 9 месяцев в МКС астронавтка уволилась из NASA (видео)

Сунита Уильямс и ее коллега Бутч Уилмор прославились тем, что провели незапланированные 9 месяцев на орбите вместо короткого восьмидневного визита. Их злоключения даже стали частью пропаганды Дональда Трампа, который утверждал, что его предшественник Джо Байден "бросил" их в космосе.

Сунита Уильямс и ее коллега-астронавт Бутч Уилмор вернулись на Землю 19 марта 2025 года на борту капсулы Crew Dragon компании SpaceX, которая приводнилась у побережья Флориды. И спустя год Сунита внезапно заявила, что уходит из NASA менее, чем через год, пишет Daily Mail.

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели в космосе 9 месяцев

Причины внезапного увольнения Уильямс не называются, но, предположительно, после незапланировано долгого визита у нее начались проблемы со здоровьем, как и у ее коллеги.

Уилмор и Уильямс покинули Землю в июне 2024 года, планируя совершить восьмидневный испытательный полет на новой капсуле Boeing Starliner к Международной космической станции (МКС).

Однако после того, как во время полета в капсуле Starliner возникли многочисленные технические неполадки, астронавтам пришлось ждать следующей смены экипажа, чтобы вернуться на Землю. Дональд Трамп использовал проблемы с космическим кораблем, чтобы в очередной раз раскритиковать Джо Байдена. Он заявлял, что президент США "бросил" астронавтов на произвол судьбы.

В общей сложности пара провела в космосе 286 дней — на 278 дней больше, чем планировалось изначально.

Несмотря на пережитую травму, Сунита Уильямс утверждает, что космос — это ее самое любимое место.

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс Фото: NASA

"Для меня было невероятной честью работать в Офисе астронавтов и иметь возможность трижды побывать в космосе. Международная космическая станция, люди, инженерные разработки и научные достижения поистине впечатляют и сделали возможными следующие шаги в исследовании Луны и Марса. Я надеюсь, что заложенный нами фундамент немного облегчил эти смелые шаги", — сказала она.

Неожиданно длительный полет в космос, похоже, сказался на 60-летней женщине. С каждым днем ​​эксперты в области здравоохранения и сотрудники НАСА начали выражать обеспокоенность по поводу того, что Уильямс быстро теряет вес.

В общей сложности Сунита Уильямс проработала 27 лет, совершив три миссии на борту МКС.

На фотографиях она выглядела изможденной по возвращении на Землю, хотя Сунита утверждала, что на самом деле не похудела.

Напомним, коллега Суниты Уильямс, Бутч Уилмор, отправился на пенсию еще раньше, чем она. Его дочь рассказывала, что хотя ее отец хорошо приспособился к гравитации, у него возникли проблемы с мышцами, суставами и внутренним ухом.

А 15 января NASA провело первую в истории медицинскую эвакуацию экипажа c Международной космической станции (МКС). Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Майклом Финком и Зеной Кардман, японцем Кимия Юи и россиянином Олегом Платоновым приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии. Что именно случилось с астронавтами – не сообщается.