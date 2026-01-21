Астронавтка, яка застрягла на 9 місяців у МКС, звільнилася з NASA (відео)

Суніта Вільямс та її колега Бутч Вілмор прославилися тим, що провели незаплановані 9 місяців на орбіті замість короткого восьмиденного візиту. Їхні пригоди навіть стали частиною пропаганди Дональда Трампа, який стверджував, що його попередник Джо Байден "кинув" їх у космосі.

Суніта Вільямс і її колега-астронавт Бутч Вілмор повернулися на Землю 19 березня 2025 року на борту капсули Crew Dragon компанії SpaceX, яка приводнилася біля узбережжя Флориди. І через рік Суніта раптово заявила, що йде з NASA менш ніж через рік, пише Daily Mail.

Суніта Вільямс і Бутч Вілмор провели в космосі 9 місяців

Причин раптового звільнення Вільямс не називають, але, імовірно, після незаплановано довгого візиту в неї почалися проблеми зі здоров'ям, як і в її колеги.

Вілмор і Вільямс покинули Землю в червні 2024 року, плануючи здійснити восьмиденний випробувальний політ на новій капсулі Boeing Starliner до Міжнародної космічної станції (МКС).

Однак після того, як під час польоту в капсулі Starliner виникли численні технічні неполадки, астронавтам довелося чекати наступної зміни екіпажу, щоб повернутися на Землю. Дональд Трамп використав проблеми з космічним кораблем, щоб укотре розкритикувати Джо Байдена. Він заявляв, що президент США "кинув" астронавтів напризволяще.

Загалом пара провела в космосі 286 днів — на 278 днів більше, ніж планувалося спочатку.

Незважаючи на пережиту травму, Суніта Вільямс стверджує, що космос — це її найулюбленіше місце.

Бутч Вілмор і Суніта Вільямс Фото: NASA

"Для мене було неймовірною честю працювати в Офісі астронавтів і мати можливість тричі побувати в космосі. Міжнародна космічна станція, люди, інженерні розробки та наукові досягнення воістину вражають і уможливили наступні кроки в дослідженні Місяця і Марса. Я сподіваюся, що закладений нами фундамент трохи полегшив ці сміливі кроки", — сказала вона.

Несподівано тривалий політ у космос, схоже, позначився на 60-річній жінці. З кожним днем експерти в галузі охорони здоров'я і співробітники НАСА почали висловлювати стурбованість з приводу того, що Вільямс швидко втрачає вагу.

Загалом Суніта Вільямс пропрацювала 27 років, здійснивши три місії на борту МКС.

На фотографіях вона виглядала виснаженою після повернення на Землю, хоча Суніта стверджувала, що насправді не схудла.

Нагадаємо, колега Суніти Вільямс, Бутч Вілмор, пішов на пенсію ще раніше, ніж вона. Його донька розповідала, що хоча її батько добре пристосувався до гравітації, у нього виникли проблеми з м'язами, суглобами та внутрішнім вухом.

А 15 січня NASA провело першу в історії медичну евакуацію екіпажу з Міжнародної космічної станції (МКС). Корабель Crew Dragon з астронавтами NASA Майклом Фінком і Зеною Кардман, японцем Кімією Юї та росіянином Олегом Платоновим приводнився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. Що саме сталося з астронавтами — не повідомляється.