Изолированная популяция белух удивила ученых: делают нечто странное для защиты группы (видео)

Изолированная популяция белух на Аляске настолько крохотная, что инбридинг, по мнению ученых, мог представлять серьезную угрозу для ее выживания. И все же, ученые обнаружили, что животные остаются генетически здоровыми — причиной тому, как показывает новое исследование, отказ от моногамии и полигинии, пишет IFLScience.

Многие дискуссии о моделях спаривания, как известно, сосредоточены на двух основных теориях:

долгосрочной моногамии, распространенной среди многих видов птиц;

полигинии, при которой самые сильные или привлекательные самцы имеют много партнерш, в то время как самки — лишь одного партнера.

В новом исследовании ученые изучали генетику изолированной в Бристольском заливе на Аляске популяцию белух. Команда ожидала обнаружить, что большинство детенышей в этой группе будут самцами, однако реальность оказалась несколько иной.

По словам соавтора исследования, доктора Грега О’Корри-Кроу из Университета Флориды Атлантического побережья, нам до сих пор слишком мало известно о белухах, несмотря на их популярность во всем мире. Основная причина заключается в том, что вид обитает под водой в холодном и часто замерзшем северном климате. Однако новое исследование проливает свет на некоторые аспекты их жизни.

В ходе исследования ученые изучили ДНК из образцов тканей, собранных у 623 китов Бристольского залива за 13 лет. Ранее ученые полагали, что у белух полигамная система спаривания, при которой несколько наиболее конкурентоспособных, а, возможно, и самых крупных самцов обеспечивают себе большое количество спариваний в течение сезона. Более того, предполагалось, что они почти не проявляют родительской заботы.

Вместо этого, по словам доктора О’Корри-Кроу, они обнаружили, что ни один из китов на самом деле не доминировал в генофонде следующего поколения. Простыми словами, самцы действительно были полигамны, но лишь умеренно. Теперь ученые считают, что самцы белух ведут долгую игру: обеспечивают себе несколько спариваний ежегодно в течение долгой репродуктивной жизни — млекопитающие могут жить до 90 лет.

Не менее увлекательные результаты показали и самки. Генетическое профилирование показало, что самки белух регулярно меняют партнеров в течение брачных сезонов, также на протяжении долгой репродуктивной жизни.

В результате генетическое разнообразие залива было высоким для популяции всего в 2000 особей, которые долгое время оставались в изоляции. Команда также обнаружила исторические свидетельства того, что это довольно стабильная черта, что делает риск инбридинга низким. Впрочем, ученые признают, что не следует примерять результаты исследования на все популяции белух — это еще предстоит проверить.

