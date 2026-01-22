Ізольована популяція білух здивувала вчених: роблять щось дивне для захисту групи (відео)

Дослідники щойно виявили, що ізольована популяція білух на Алясці веде безладні статеві зв'язки для підтримки здоров'я своєї групи.

Ізольована популяція білух на Алясці настільки крихітна, що інбридинг, на думку вчених, міг становити серйозну загрозу для її виживання. І все ж, учені виявили, що тварини залишаються генетично здоровими — причиною тому, як показує нове дослідження, є відмова від моногамії та полігінії, пише IFLScience.

Багато дискусій про моделі спарювання, як відомо, зосереджені на двох основних теоріях:

довгострокової моногамії, поширеної серед багатьох видів птахів;

полігінії, за якої найсильніші або найпривабливіші самці мають багато партнерок, тоді як самки — лише одного партнера.

У новому дослідженні вчені вивчали генетику ізольованої в Бристольській затоці на Алясці популяції білух. Команда очікувала виявити, що більшість дитинчат у цій групі будуть самцями, проте реальність виявилася дещо іншою.

За словами співавтора дослідження, доктора Грега О'Коррі-Кроу з Університету Флориди Атлантичного узбережжя, нам досі занадто мало відомо про білух, попри їхню популярність у всьому світі. Основна причина полягає в тому, що вид мешкає під водою в холодному і часто замерзлому північному кліматі. Однак нове дослідження проливає світло на деякі аспекти їхнього життя.

Під час дослідження вчені вивчили ДНК зі зразків тканин, зібраних у 623 китів Бристольської затоки за 13 років. Раніше вчені вважали, що у білух полігамна система спарювання, за якої кілька найбільш конкурентоспроможних, а, можливо, і найбільших самців забезпечують собі велику кількість спарювань протягом сезону. Ба більше, припускали, що вони майже не виявляють батьківської турботи.

Замість цього, за словами доктора О'Коррі-Кроу, вони виявили, що жоден з китів насправді не домінував у генофонді наступного покоління. Простими словами, самці дійсно були полігамні, але лише помірно. Тепер учені вважають, що самці білух ведуть довгу гру: забезпечують собі кілька спарювань щороку протягом довгого репродуктивного життя — ссавці можуть жити до 90 років.

Не менш захопливі результати показали та самки. Генетичне профілювання показало, що самки білух регулярно змінюють партнерів протягом шлюбних сезонів, а також упродовж довгого репродуктивного життя.

У результаті генетичне розмаїття затоки було високим для популяції всього у 2000 особин, які довгий час залишалися в ізоляції. Команда також виявила історичні свідчення того, що це досить стабільна риса, що робить ризик інбридингу низьким. Утім, учені визнають, що не слід приміряти результати дослідження на всі популяції білух — це ще належить перевірити.

