Суровые морозы могут заставить деревья взрываться: действительно ли это так

Феномен «взрывающихся деревьев» — вполне реальное явление. Однако ученые предупреждают, что лежащая в его основе физика не так уж страшна, как кажется на первый взгляд.

Большая часть США готовится к потенциально историческому зимнему шторму, вызванному полярным вихрем. В то же время Украина уже столкнулась с последствиями Сибирского антициклона, обрушившегося на страну в виде сильных морозов и огромного количества осадков. Однако помимо суровых минусовых температур, гор снега и разрушительного льда, бытует еще одна страшилка: из-за низких температур деревья могут буквально взрываться, представляя опасность для людей, домов, транспортных средств и линий электропередач, пишет Popular Science.

Но действительно ли деревья могут взрываться из-за низких температур? По словам ученых, феномен "взрывающихся деревьев" — вполне реальное явление, но лежащая в его основе физика вовсе не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Могут ли деревья взрываться?

Несмотря на то, что многие люди боятся взрывающихся деревьев, ученые предупреждают, что об этом не стоит беспокоиться. Это не значит, что деревья не взрываются: натуралисты описывали подобные случаи на протяжении веков, однако немногие упоминают о смертельных случаях — простыми словами, последствия не так драматичны, как может показаться на первый взгляд.

По словам ученых, деревья трескаются и ломаются подобно бутылке с водой на морозе. Когда температура опускается ниже 0 градусов по Цельсию, сок внутри некоторых деревьев начинает затвердевать и расширяться. Если особенно холодно, около -20 градусов или ниже, внешняя кора сжимается быстрее, чем внутренняя. В конце концов, напряжение берет верх, и внешняя кора ломается, издавая при этом громкий "хлопок".

Метеоролог Шон Кейбл отмечает, что чаще всего такие явления происходят в ясные, безветренные ночи, особенно поздно ночью или рано утром, когда температура быстро падает.

Повреждения могут быть существенными для самих деревьев, однако часто они продолжают расти после весенней оттепели. В любом случае, взрывающиеся деревья — это не то, чего следует избегать, но полярный вихрь, который может привести к таким явлениям.

Как подготовиться к сильным морозам?

В условиях сильных морозов эксперты советуют как можно меньше времени проводить на улице. Если выйти все же придется, наденьте несколько слоев одежды и следите за признаками переохлаждения и обморожения. Отметим, что обморожение может начаться за 30 минут или меньше, если температура воздуха с учетом ветра составляет -15 градусов или ниже.

