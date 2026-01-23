Суворі морози можуть змусити дерева вибухати: чи справді це так

Феномен "дерев, що вибухають" — цілком реальне явище. Однак учені попереджають, що фізика, яка лежить в його основі, не така вже й страшна, як здається на перший погляд.

Велика частина США готується до потенційно історичного зимового шторму, викликаного полярним вихором. Водночас Україна вже зіткнулася з наслідками Сибірського антициклону, що обрушився на країну у вигляді сильних морозів і величезної кількості опадів. Однак крім суворих мінусових температур, гір снігу і руйнівного льоду, існує ще одна страшилка: через низькі температури дерева можуть буквально вибухати, становлячи небезпеку для людей, будинків, транспортних засобів і ліній електропередач, пише Popular Science.

Але чи справді дерева можуть вибухати через низькі температури? За словами вчених, феномен "дерев, що вибухають" — цілком реальне явище, але фізика, що лежить в його основі, зовсім не така страшна, як може здатися, на перший погляд.

Чи можуть дерева вибухати?

Попри те, що багато людей бояться дерев, що вибухають, вчені попереджають, що про це не варто турбуватися. Це не означає, що дерева не вибухають: натуралісти описували подібні випадки впродовж століть, проте мало хто згадує про смертельні випадки — простими словами, наслідки не такі драматичні, як може здатися, на перший погляд.

За словами вчених, дерева тріскаються і ламаються подібно до пляшки з водою на морозі. Коли температура опускається нижче 0 градусів за Цельсієм, сік усередині деяких дерев починає тверднути й розширюватися. Якщо особливо холодно, близько -20 градусів або нижче, зовнішня кора стискається швидше, ніж внутрішня. Зрештою, напруга бере гору, і зовнішня кора ламається, видаючи при цьому гучний "ляск".

Метеоролог Шон Кейбл зазначає, що найчастіше такі явища відбуваються в ясні, безвітряні ночі, особливо пізно вночі або рано вранці, коли температура швидко падає. Якщо особливо холодно, близько -20 градусів або нижче, зовнішня кора стискається швидше, ніж внутрішня. Зрештою, напруга бере гору, і зовнішня кора ламається, видаючи при цьому гучний "сплеск".

Пошкодження можуть бути істотними для самих дерев, проте часто вони продовжують рости після весняної відлиги. У будь-якому разі, дерева, що вибухають, — це не те, чого слід уникати, але полярний вихор, який може призвести до таких явищ.

Як підготуватися до сильних морозів?

В умовах сильних морозів експерти радять якомога менше часу проводити на вулиці. Якщо вийти все ж таки доведеться, одягніть кілька шарів одягу і стежте за ознаками переохолодження та обмороження. Зазначимо, що обмороження може початися за 30 хвилин або менше, якщо температура повітря з урахуванням вітру становить -15 градусів або нижче.

