На самом деле снег не ослепительно белый — это все иллюзия: каков его настоящий цвет

Когда кто-то говорит «белый, как снег», мы легко представляем себе нечто ослепительно белое. Однако правда в том, что даже самый ослепительный снег вовсе не является белым.

Снег — лишь крошечные кристаллы льда, а лед, как и вода, даже невооруженным глазом выглядит прозрачным. Так почему же тогда снег кажется таким белым? Эксперты дали ответ на этот вопрос, пишет Popular Science.

Что такое снег?

По словам метеоролога Джонатана Беллеса, снег — всего лишь лед. Фактически, весь дождь начинается со снега, но часто тает, проходя через более теплые воздушные слои, прежде чем достигнет поверхности планеты. Даже теплые летние дожди в июле начинаются со снега.

Для того чтобы снег действительно достиг поверхности планеты, он должен оставаться замерзшим, проходя через слои воздуха с разной температурой. Простыми словами, он должен оставаться холодным в течение всего своего пути от облаков до земли.

Как образуются снежинки?

По словам экспертов, причина, по которой снег кажется белым, связана со снежинками. Когда идет снег, "на пути вниз происходит множество событий: например, воздух насыщен мельчайшими частицами, такими как пыль, сажа и пыльца. Для образования снежинки замерзающая капля воды прикрепляется к одной из этих плавающих частиц пыли, сажи или пыльцы.

По мере падения к ледяной частице прилипает все больше и больше мельчайших частиц водяного пара — в результате начинает формироваться крошечная шестиугольная форма — то, что мы называем снежинкой. Благодаря своей сложной кристаллической форме снежинки отражают свет почти как зеркало, и это заставляет снег выглядеть белым.

Почему снег кажется таким белым?

По словам директора Национального центра данных о снеге и льде в Боулждере Марка Серрезе, чтобы понять, почему снег выглядит белым, следует обратиться к солнцу.

Известно, что солнечный свет излучает все цвета видимого спектра. Когда эти цвета попадают на снег, каждый многогранный кристалл льда, или снежинка, рассеивает цвета, как крошечная призма. Все эти цвета светят одинаково во всех направлениях, а наши глаза воспринимают это столкновение как белый цвет.

Снег не всегда белый

По словам Беллеса, в большинстве случаев снег действительно выглядит белым, однако это не всегда так. Исследования показывают, что некоторые вещи могут влиять на цвет снега: например, песчинки придавать снегу золотисто-коричневый оттенок; бактерии на земле могут изменить цвет снега на красный. Цвет снега также может изменить ржавчина, водоросли или нечто другое.

