Насправді сніг не сліпуче білий — це все ілюзія: який його справжній колір

Коли хтось каже "білий, як сніг", ми легко уявляємо собі щось сліпуче біле. Однак правда в тому, що навіть найбільш сліпучий сніг зовсім не є білим.

Сніг — лише крихітні кристали льоду, а лід, як і вода, навіть неозброєним оком виглядає прозорим. То чому ж тоді сніг здається таким білим? Експерти дали відповідь на це запитання, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Що таке сніг?

За словами метеоролога Джонатана Беллеса, сніг — всього лише лід. Фактично, весь дощ починається зі снігу, але часто тане, проходячи через тепліші повітряні шари, перш ніж досягне поверхні планети. Навіть теплі літні дощі в липні починаються зі снігу.

Для того, щоб сніг справді досяг поверхні планети, він має залишатися замерзлим, проходячи через шари повітря з різною температурою. Простими словами, він має залишатися холодним протягом усього свого шляху від хмар до землі.

Відео дня

Як утворюються сніжинки?

За словами експертів, причина, через яку сніг здається білим, пов'язана зі сніжинками. Коли йде сніг, "на шляху вниз відбувається безліч подій: наприклад, повітря насичене найдрібнішими частинками, такими як пил, сажа і пилок. Для утворення сніжинки замерзаюча крапля води прикріплюється до однієї з цих плавучих частинок пилу, сажі або пилку.

У міру падіння до крижаної частинки прилипає дедалі більше й більше найдрібніших частинок водяної пари — в результаті починає формуватися крихітна шестикутна форма — те, що ми називаємо сніжинкою. Завдяки своїй складній кристалічній формі сніжинки відбивають світло майже як дзеркало, і це змушує сніг виглядати білим.

Чому сніг здається таким білим?

За словами директора Національного центру даних про сніг і лід у Боулждері Марка Серрезе, щоб зрозуміти, чому сніг має білий вигляд, слід звернутися до сонця.

Відомо, що сонячне світло випромінює всі кольори видимого спектра. Коли ці кольори потрапляють на сніг, кожен багатогранний кристал льоду, або сніжинка, розсіює кольори, як крихітна призма. Усі ці кольори світять однаково в усіх напрямках, а наші очі сприймають це зіткнення як білий колір.

Сніг не завжди білий

За словами Беллеса, у більшості випадків сніг справді має білий вигляд, проте це не завжди так. Дослідження показують, що деякі речі можуть впливати на колір снігу: наприклад, піщинки надаватимуть снігу золотисто-коричневого відтінку; бактерії на землі можуть змінити колір снігу на червоний. Колір снігу також може змінити іржа, водорості або щось інше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таємничий глибокий сніг покриває крижаний супутник Сатурна: як він туди потрапив.

Раніше Фокус писав про те, що суворі морози можуть змусити дерева вибухати: чи дійсно це так.