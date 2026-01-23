В прошлом землю сотрясали прыжками кенгуру весом в четверть тонны: как им удавалось прыгать

Кенгуру, прыгающие по австралийской глубинке, известны во всем мире, однако ученые обнаружили, что в плейстоцене это зрелище могло быть еще более впечатляющим.

В новом исследовании, проведенном учеными из Манчестерского и Бристольского университетов, ученые обнаружили, что гигантские кенгуру, более чем в два раза превосходящие современных потомков, также могли прыгать. Правда, лишь в случае, если это было необходимо, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как и в других уголках мира, австралийские животные в прошлом были значительно крупнее современных потомков. Например, самый крупный из известных видов кенгуру, Procoptodon goliah, как считается, мог достигать 2 метров в высоту и весить до 250 кг. Для сравнения, самые крупные современные кенгуру, как правило, достигают веса около 90 килограммов.

Відео дня

Долгое время ученые считали, что этот огромный вес не позволял древним кенгуру прыгать, не повреждая ахилловы сухожилия. Вместо этого, ученые полагали, древние кенгуру передвигались с жутковатой человекоподобной походкой. Однако новое исследование предполагает, что это не совсем так: на самом деле древние кенгуру могли прыгать, по крайней мере, короткими рывками.

В ходе исследования ученые проанализировали кости конечности 63 видов кенгуру и валлаби, как ныне живущих, таких и вымерших, включая 94 современных экземпляра и 40 ископаемых. Используя современные виды в качестве эталона, исследователи оценили размер и ширину сухожилий, необходимых для того, чтобы выдерживать нагрузки, которые прыжки оказывали на лапы гигантских кенгуру.

Далее команда проверила пяточные кости, чтобы убедиться, что они имеют подходящие места прикрепления для сухожилий такого размера. Команда также измерила длину и диаметр четвертых плюсневых костей — костей стопы, наиболее подверженных изгибу до предела прочности во время прыжков.

Результаты указыают, что все древние виды кенгуру, похоже, обладали необходимым снаряжением для прыжков. Пяточные кости имели достаточно большие точки крепления, чтобы поддерживать эти мясистые сухожилия, а плюсневые кости были достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку.

Впрочем, то, что прыжки были возможны вовсе не означает, что доисторические кенгуру прыгали по открытым равнинам, подобно современным видам. Ученые предполагают, что древние особи, вероятно, прыгали только для преодоления пересеченной местности или спасения от хищников.

Напомним, ранее мы писали о том, что одно древнее гигантское существо вымерло, потому что было домоседом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что сумчатые намного более развиты, чем другие млекопитающие.