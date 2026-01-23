У минулому землю стрясали стрибками кенгуру вагою у чверть тонни: як їм вдавалося стрибати

Кенгуру, що стрибають австралійською глибинкою, відомі в усьому світі, проте вчені виявили, що в плейстоцені це видовище могло бути ще більш дивовижним.

У новому дослідженні, проведеному вченими з Манчестерського і Бристольського університетів, вчені виявили, що гігантські кенгуру, які більш ніж удвічі перевершували сучасних нащадків, також могли стрибати. Щоправда, лише в разі, якщо це було необхідно, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як і в інших куточках світу, австралійські тварини в минулому були значно більшими за сучасних нащадків. Наприклад, найбільший з відомих видів кенгуру, Procoptodon goliah, як вважається, міг досягати 2 метрів заввишки й важити до 250 кг. Для порівняння, найбільші сучасні кенгуру, як правило, досягають ваги близько 90 кілограмів.

Відео дня

Тривалий час учені вважали, що ця величезна вага не давала змоги стародавнім кенгуру стрибати, не пошкоджуючи ахіллові сухожилля. Замість цього, вчені вважали, стародавні кенгуру пересувалися з моторошнуватою людиноподібною ходою. Однак нове дослідження припускає, що це не зовсім так: насправді стародавні кенгуру могли стрибати принаймні короткими ривками.

Під час дослідження вчені проаналізували кістки кінцівки 63 видів кенгуру і валлабі, як нині живих, так і вимерлих, включно з 94 сучасними примірниками та 40 викопними. Використовуючи сучасні види як еталон, дослідники оцінили розмір і ширину сухожиль, необхідних для того, щоб витримувати навантаження, які стрибки надавали на лапи гігантських кенгуру.

Далі команда перевірила п'яткові кістки, щоб переконатися, що вони мають відповідні місця прикріплення для сухожиль такого розміру. Команда також виміряла довжину і діаметр четвертих плеснових кісток — кісток стопи, які найбільше піддаються вигину до межі міцності під час стрибків.

Результати вказують, що всі стародавні види кенгуру схоже володіли необхідним спорядженням для стрибків. П'яткові кістки мали досить великі точки кріплення, щоб підтримувати ці м'ясисті сухожилля, а плеснові кістки були досить міцними, щоб витримувати навантаження.

Утім, те, що стрибки були можливими, зовсім не означає, що доісторичні кенгуру стрибали по відкритих рівнинах, як сучасні види. Вчені припускають, що стародавні особини, ймовірно, стрибали тільки для подолання перетнутої місцевості або порятунку від хижаків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна стародавня гігантська істота вимерла, бо була домосідом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що сумчасті набагато більш розвинені, ніж інші ссавці.