В давнем споре поставлена точка: могут ли бактерии из унитаза попасть на наши зубные щетки

Десятилетиями эксперты спорят о том, может ли совмещенный санузел быть опасным для здоровья — основной вопрос заключается в том, попадают ли бактерии из унитаза на наши зубные щетки.

Совмещенные санузлы представляют собой странное сочетание биологических потребностей, гидротехники и личной гигиены. В одном пространстве люди вынуждены испражняться и умываться, что потенциально может быть опасным для здоровья человека — но действительно ли это так? Ученые наконец поставили точку в этом давнем споре, пишет ZME Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Короткий ответ: да, это может быть опасно. Когда мы смываем воду в унитазе, возникают так называемые "туалетные шлейфы", которые распространяются далеко и широко, разнося всевозможные микробы в воздухе. В то же время зубные щетки являются магнитом для патогенов, но закрывать их, по словам ученых, не лучшая идея.

Відео дня

Туалетный шлейф

В туалетах для смыва, как правило, используется обычная питьевая, очищенная вода из городского водопровода. По сути, она достаточно чистая, чтобы ее можно было пить, когда она попадает в бачок, потому что использование неочищенной воды может представлять серьезную опасность для здоровья.

Однако во время смыва ситуация немного меняется. В момент, когда мы нажимаем кнопку смыва, чтобы очистить унитаз, это запускает гидродинамический процесс. Исследователи изучают это явление с 1950-х годов, и одно из исследований, проведенное еще в 1975 году, пришло к выводу, что этот процесс высвобождает патогенные микроорганизмы в воздух.

С точки зрения гидродинамики, за образование аэрозоля во время смыва отвечают два основных одновременных механизма:

разбрызгивание — происходит из-за высокоэнергетических столкновений воды со стенками унитаза, образуя капли, часто превышающие 50 микрометров в диаметре. Вызывают сильное загрязнение в непосредственной близости от унитаза;

лопание пузырьков — происходит, когда большие объемы воздуха всасываются в воду, образуя пузырьки, лопающиеся на границе раздела воздух-вода. В результате образуются более мелкие частицы, способные перемещаться на большие расстояния и оставаться в подвешенном состоянии в воздухе в течение длительного времени.

Считается, что именно капли, образованные в результате лопанья пузырьков в конце концов и загрязняют наши зубные щетки.

По словам ведущего автора недавнего исследования о выбросах аэрозольных частиц из унитазов Джона Кримальди, они с коллегами ожидали, что эти аэрозольные частицы просто поднимутся в воздух, но они вылетели с невероятной скоростью.

Результаты анализа также указывают на то, что эти аэрозольные капли могут перемещаться на расстояние не менее 1,8 метра от источника, а часто и того дальше. Ученые также обнаружили, что на расстояние влияют такие факторы, как:

конструкция унитаза;

вентиляция помещения.

Опасность для зубной щетки

По словам исследователей, наши зубные щетки являются ловушками для аэрозольных частиц из унитаза. Плотная упаковка нейлоновых щетинок создает капиллярный эффект, втягивая влагу и капли аэрозольных частиц глубоко в пучки, где поток воздуха ограничен.

Например, исследование команды из Университета Куиннипиак показало, что в 60% зубных щеток в смежных санузлах были обнаружены фекальные колиформные бактерии. Еще более тревожным было то, что 80% этих фекалий не принадлежали владельцу зубной щетки.

В то же время исследование, проведенное Северо-Западным университетом, показало, что на наши зубные щетки подвергаются многократному воздействию зубной пасты, остатков пищи и слюны. Они также ежедневно подвергаются заражению из полости рта пользователя. Это приводит к тому, что на щетинках образуется процветающая биопленка из бактерий полости рта, которая плохо уживается с бактериями из фекалий и вытесняет их. Отметим, что это не значит, что на вашей зубной щетке нет патогенных микроорганизмов, просто "естественные" бактерии с щетки уменьшают их количество.

Поможет ли закрытие крышки унитаза?

Исследование 2024 года, опубликованное в Американском журнале инфекционного контроля показало, что закрытие крышки не приводит к значительному снижению загрязнения поверхностей туалетов вирусными частицами. Когда крышка закрыта, аэрозоли не могут подниматься, но могут распространяться в стороны. Они не поднимаются так высоко, но их сильнее отталкивает в стороны.

Возможно, чехол для зубной щетки может решить проблему? Увы, это также вряд ли поможет. Чехлы для зубных щеток действительно блокируют оседание аэрозолей, но они задерживают влагу, создавая другую проблему.

Напомним, ранее мы писали о том, что на зубной щетке процветает жизнь: некоторые микробы еще неизвестны науке.

Ранее Фокус писал о том, что названы три предмета в ванной, которыми никогда не следует делиться.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.